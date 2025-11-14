Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una potencial compradora observa el escaparate de una inmobiliaria. LP

La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»

Los mas de 1.000 euros de diferencia expulsan a inversores y compradores extranjeros de la ciudad y disparan las operaciones en el resto de la provincia, que alcanza máximos desde 2008

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:37

Comenta

El tercer trimestre del curso vuelve a dejar un máximo histórico en el precio de la vivienda en la ciudad de Valencia. En concreto, ... el coste del metro cuadrado asciende hasta los 2.585 euros, tras haber crecido más de un 14% en el último año. Una situación insostenible que empieza a tener su reflejo en el apartado de compraventas, donde el 'cap i casal' ya registra descensos trimestrales (-8,3%) e interanuales (-16,5%). Es decir, cada vez menos gente puede permitirse el lujo de adquirir un piso en la ciudad, lo que está expulsando a muchos de los actores del mercado inmobiliario tanto a las áreas metropolitanas como a otros puntos de la provincia, e incluso permite pensar en una bajada de precios -moderada, eso sí- a medio plazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  6. 6 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  7. 7

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  8. 8

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  9. 9 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  10. 10 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»

La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»