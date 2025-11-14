La vivienda en Valencia toca techo y el sector pronostica un descenso de precios: «Las casas se pondrán a la venta por menos»

El tercer trimestre del curso vuelve a dejar un máximo histórico en el precio de la vivienda en la ciudad de Valencia. En concreto, ... el coste del metro cuadrado asciende hasta los 2.585 euros, tras haber crecido más de un 14% en el último año. Una situación insostenible que empieza a tener su reflejo en el apartado de compraventas, donde el 'cap i casal' ya registra descensos trimestrales (-8,3%) e interanuales (-16,5%). Es decir, cada vez menos gente puede permitirse el lujo de adquirir un piso en la ciudad, lo que está expulsando a muchos de los actores del mercado inmobiliario tanto a las áreas metropolitanas como a otros puntos de la provincia, e incluso permite pensar en una bajada de precios -moderada, eso sí- a medio plazo.

Al menos esa es la sensación que se respira en el colegio de agentes de la de la propiedad inmobiliaria de Valencia (Coapiv), donde este jueves se presentó el informe del mercado inmobiliario correspondiente al tercer trimestre, que muestra los primeros cambios de tendencia respecto a la compraventa de inmuebles en la capital.

Mientras que en la provincia se alcanzan máximos históricos de 2008 con 40.731 contratos firmados en los últimos doce meses, en la ciudad de Valencia la cifra se queda por debajo de las 10.000. Es decir, solo una de cada cuatro casas que se compran en la provincia se encuentran dentro de los límites del río Turia.

Al mismo tiempo, en zonas del área metropolitana las operaciones siguen creciendo en localidades más pequeñas (en Gandía también han descendido las operaciones) que siguen resultando atractivas tanto para compradores de primera vivienda como para inversores que buscan una oportunidad en el mercado más allá de la prohibitiva Valencia. Albal, con un testimonial 136% debido principalmente a la escrituarción conjunta de proyectos; Algemesí, Burjassot o Torrent son algunos de los que más crecen en número de operaciones.

Y es que la diferencia de precios entre la ciudad de Valencia y el resto de provincia ya se sitúa en torno a unos 1.000 euros por metro cuadrado. Es decir, un inmueble de 100 metros cuadrados ya es 100.000 euros más caro de media en el 'cap i casal' que en otros puntos de la provincia.

«En Valencia ciudad ya no es tan fácil alquilar una habitación por culpa de los precios», explica Vicente Díez, vicepresidente y portavoz de Coapiv. Ese solo es uno de los síntomas que le permiten asegurar que en los próximos meses se avecinan cambios. «En Valencia cada vez hay menos competidores para hacerse con una vivienda, solo se quedan los que tienen necesidad», indica Díez, quien considera que el próximo año habrá un ligero aumento de la oferta y una bajada notable de la demanda debido al abandono de diversos actores -la compraventa por parte de extranjeros ha decrecido un 1,2% en los últimos doce meses- con un peso importante en el mercado.

Un escenario que puede traer aparejado una bajada moderada respecto al precio de oferta de la vivienda. Es decir, según explica Vicente Díez, «las casas se pondrán a la venta por menos dinero». Lo que no quiere decir que el precio final tenga que verse reducido, pero al menos sí que dejará de superarse a sí mismo mes a mes.

En la actualidad, la brecha existente entre precio de oferta, que en la ciudad de Valencia se situaba en septiembre a 3.227 euros por metro cuadrado, y precio de cierre de una operación es muy elevada, lo que obliga al vendedor a terminar vendiendo su inmueble a un precio inferior al que tenía pensado en el momento de sacarla al mercado inmobiliario. Es ahí donde puede producirse un cambio de tendencia a medio plazo, ya que los precios de salida ya no serán tan elevados puesto que no habrá interesados en comprarla.

Eso sí, desde el colegio de agentes de la propiedad insisten en que la bajada de precios solo será visible siempre y cuando se produzca un impuslo de la oferta por medio de la entrada de más vivienda de obra nueva al mercado.