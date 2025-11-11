Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varios billetes en una imagen de archivo. Ibrahim Mora

La OCDE confirma: este es el salario que debes cobrar para ser considerado de clase media

Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta la renta mediana nacional

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:56

Comenta

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha dado respuesta a una duda que sobrevuela la cabeza de infinidad de españoles, y es que, a pesar de las transformaciones culturales y sociales, el deseo de pertenecer a un grupo y sentirse parte de algo persiste.

El entorno que nos rodea nos hace plantearnos en qué escalon social estamos, este análisis de la OCDE muestra los distintos umbrales de ingresos que definen lo que se considera clase baja, media y alta en España.

Según el reciente informe, una persona de clase económica baja cobra un salario mensual bruto inferior a 1.343 euros. Este cálculo se lleva a cabo en base a la renta mediana nacional, que no es sinónimo de renta media. Por tanto, siguiendo el procedimiento marcado por la OCDE, todo el que tenga un ingreso por debajo del 75% de la mediana nacional es de clase baja.

Todos aquellos cuyo sueldo bruto percibido oscila entre los 1.343 y los 3.581 euros, están ubicados en la clase media. Así lo confirma el estudio, que mete en este grupo a aquellas personas que tengan entre el 75% y el 200% de ingresos medios conforme a la mediana nacional.

Por último, los que superan el 200% de la mediana nacional están ubicados en la clase alta. A este sector pertenecen todas aquellas personas que mensualmente perciben un ingreso superior a los 3.581 euros.

A raíz de esta publicación, muchos usuarios en redes han manifestado estar en desacuerdo con los rangos establecidos por la organización. Las principales críticas se centran en que todas las personas que cobran más de 3.000 euros no pueden conformar el mismo espectro ya que no refleja la realidad social que vive España en la actualidad.

