La Navidad generará casi medio millón de empleos en España, un 4,7% más

La resistencia de la economía y del mercado laboral, que permiten anticipar más ganas de consumir enrte las familias, anticipa una nueva campaña de Navidad ... más que positiva para el empleo. Según un análisis de Randstad, este año se generarán 452.950 puestos de trabajo para cubrir una demanda en aumento en una época -entre el Black Friday y las rebajas de enero- que, entre otras cosas, aglutina un tercio de las ventas totales de los comercios.

La cifra implica un 4,7% más respecto al año anterior, cuando se firmaron 432.609 contratos de trabajo. Como cada ejercicio, y según el análisis de Randstad, la hostelería será el sector que más contratos va a generar (174.190) y el que más crecerá, un 12,4% respecto al año anterior cuando se cerraron 154.965. Parece lógico teniendo en cuenta que se avecinan unas semanas de quedar con familiares y amigos para disfrutar de comidas y cenas tradicionales en estas fechas.

«En esta campaña navideña se mantiene el dinamismo en el mercado laboral de los últimos años, especialmente en la hostelería, como consecuencia del buen momento que vive el turismo y que está atrayendo a múltiples regiones visitantes nacionales e internacionales por estas fechas», explica Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal de Randstad.

«Los establecimientos buscan camareros con experiencia capaces de adaptarse a picos de trabajo en poco tiempo, además de otros perfiles orientados al trato con el público y con aptitudes comerciales», indican los expertos.

Logística

El crecimiento en este sector contrasta con la caída del 6,8% que se espera para el transporte y la logística, a pesar de ser los sectores más beneficiados por estas fechas. En concreto, se esperan contrataciones de unos 160.000. Finalmente, el comercio va a generar 119.000 contratos durante esta campaña, un 12,1% más que en 2024 (106.390).

En todo caso, los analistas de Randstad apuntan a que las compañías del sector necesitarán reforzar sus equipos para hacer frente al aumento del consumo, «especialmente con perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores, entre otros». El informe apunta además a un incremento de la demanda de profesionales especializados en atención al cliente —tanto online como telefónica— que dominen las herramientas tecnológicas necesarias para desempeñar esta función.

Por último, el comercio reforzará sus plantillas con dependientes, promotores y perfiles de venta, en los que se aprecia especialmente la cercanía en la atención al cliente y la habilidad comunicativa. Tanto en el sector logístico como en el retail, las empresas ponen cada vez más énfasis en incorporar candidatos con competencias digitales y familiarizados con plataformas online, un requisito que ha cobrado peso con la expansión del comercio electrónico.

«En cuanto al peso de los sectores, el transporte y la logística representan el 35,3% del total de vacantes, la hostelería un 38,4% y el comercio poco más del 26,3%».

Regiones

Todas las comunidades autónomas registrarán un aumento de la contratación en relación al año pasado. Destaca el buen comportamiento de Extremadura y Navarra, que crecerán un 7,5% y un 6,9%, respectivamente. También registrarán un crecimiento por encima de la media Canarias (6,4%), Aragón (6,3%), Andalucía (6%) y Cantabria (6%), entre otras. Por el contrario, los aumentos de la contratación más modestos y por debajo de la media se darán en Castilla-La Mancha (2,2%), Cataluña (2,5%) y País Vasco (2,6%).

En el análisis de contrataciones de Randstad previsto para este año, Andalucía se mantiene como la comunidad autónoma con el mayor volumen, alcanzando las 78.100 contrataciones (+6% respecto al año anterior), seguido de Cataluña con 69.670 (+2,5%). La Comunidad de Madrid, que aumenta la contratación un 5%, se acerca a los volúmenes de Cataluña y, según las previsiones de Randstad, cubrirá casi 69.000 vacantes esta campaña de Navidad. Las comunidades autónomas con menor volumen de contrataciones serán La Rioja (2.620), Cantabria (5.570), Navarra (6.040) y Asturias (7.660).