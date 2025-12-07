Supermercados y centros comerciales abiertos este lunes 8 de diciembre en Valencia: horarios de apertura y cierre Al tratarse de un día festivo numerosos comercios cerrarán o adaptarán sus horarios

Este lunes 8 de diciembre es festivo nacional en España. En concreto, este día se celebra el día de la Inmaculada Concepción. Durante este día, numerosos comercios cerrarán, por lo que conviene comprobar antes de hacer la compra qué establecimientos permanecerán abiertos. Para facilitar la búsqueda, recopilamos los horarios de los supermercados durante el puente de diciembre.

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana suele permanecer cerrada todos los domingos y festivos, en línea con su política. Este lunes 8 de diciembre las tiendas cerrarán todo el día. En su página web se puede comprobar el horario de cada tienda. Será el martes cuando la cadena vuelva a abrir en su horario habitual.

Consum

Consum tampoco abrirá este festivo nacional, por lo que volverá a ofrecer su servicio habitual el siguiente martes 9 de diciembre. No osbtante, las tiendas Charter si que permanecerán abiertas durante esta jornada de 9 a 22.00 horas.

Carrefour

Por su parte, los centros Carrefour de Campanar y Centro Comercial Saler sí que abrirán este lunes, día 8 de diciembre, en su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas. Esto es así porque los centros comerciales de Valencia ciudad también estarán abiertos, tanto la zona de restauración y ocio, como las tiendas.

Día

Los supermercados Día suelen abrir durante los puentes y festivos, aunque sus comercios podrían modificar su horario durante el 8 de diciembre y conviene revisarlo desde su portal.

El Corte Inglés, Arena, Aqua, Nuevo Centro...

Los grandes almacenes y los centros comerciales de Valencia como El Corte Inglés, Nuevo Centro, Aqua y El Saler estarán abiertos durante este lunes de 10 a 22 horas, ya que se trata de una de las campañas más potentes del sector al estar dentro de las compras navideñas.

Por su parte, Zara abrirá en horario especial de festivos de 12 a 20.00 horas.