Horario especial de Carrefour para el sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución

Los días festivos obligan a modificar los horarios habituales

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:11

El primer día festivo de diciembre llega este mismo sábado 6, Día de la Constitución. Un mes que viene cargado de días festivos que afectarán de forma importante a la hora de apertura y cierre de los comercios, hipermercados y centros comerciales.

La cadena de supermercados e hipermercados Carrefour ha dado ya a conocer a sus clientes los horarios especiales de todo el mes de diciembre y las primeras semanas de enero, incluyendo las fechas navideñas.

El horario de apertura de los hipermercados de Carrefour los días festivos y los domingos será siempre de 10.00 a 22.00 horas.

Así, los días afectados por horarios especiales son:

DICIEMBRE

-Sabado 6: abierto.

-Domingo 7: abierto.

-Lunes 8: abierto.

-Domingo 14: abierto

-Domingo 21: abierto.

-Jueves 25 (Navidad): cerrado.

-Domingo 28: abierto.

ENERO

-Jueves 1 (Año Nuevo): cerrado.

-Domingo 4: abierto.

-Martes 6 (Reyes): cerrado.

Domingo 11: abierto.

Otras franquicias de la cadena francesa como Carrefour Express y Carrefour Market tienen también horarios especiales para estas semanas. Carrefour recomienda a sus clientes consultar previamente en su web, donde aparece detallada toda la información de horario de cada una de sus tiendas.

Otras cadenas como Mercadona, El Corte Inglés, Consum, Lidl o Alcampo, abren también durante el puente de diciembre todas o parte de sus tiendas en diferentes horarios para permitir las compras a su clientes.

