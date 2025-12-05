Horario especial de Carrefour para el sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución Los días festivos obligan a modificar los horarios habituales

El primer día festivo de diciembre llega este mismo sábado 6, Día de la Constitución. Un mes que viene cargado de días festivos que afectarán de forma importante a la hora de apertura y cierre de los comercios, hipermercados y centros comerciales.

La cadena de supermercados e hipermercados Carrefour ha dado ya a conocer a sus clientes los horarios especiales de todo el mes de diciembre y las primeras semanas de enero, incluyendo las fechas navideñas.

El horario de apertura de los hipermercados de Carrefour los días festivos y los domingos será siempre de 10.00 a 22.00 horas.

Así, los días afectados por horarios especiales son:

DICIEMBRE

-Sabado 6: abierto.

-Domingo 7: abierto.

-Lunes 8: abierto.

-Domingo 14: abierto

-Domingo 21: abierto.

-Jueves 25 (Navidad): cerrado.

-Domingo 28: abierto.

ENERO

-Jueves 1 (Año Nuevo): cerrado.

-Domingo 4: abierto.

-Martes 6 (Reyes): cerrado.

Domingo 11: abierto.

Otras franquicias de la cadena francesa como Carrefour Express y Carrefour Market tienen también horarios especiales para estas semanas. Carrefour recomienda a sus clientes consultar previamente en su web, donde aparece detallada toda la información de horario de cada una de sus tiendas.

Otras cadenas como Mercadona, El Corte Inglés, Consum, Lidl o Alcampo, abren también durante el puente de diciembre todas o parte de sus tiendas en diferentes horarios para permitir las compras a su clientes.

