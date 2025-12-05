Horarios especiales de Consum en diciembre y enero: puente de la Constitución, Navidad y Reyes Los días festivos obligan a modificar los horarios habituales

Consum abrirá sus supermercados el sábado día 6 y el lunes 8 de diciembre en horario especial al ser días festivos de carácter nacional (día de la Constitución y la Inmaculada). La coincidencia de los días festivos con el sábado y el lunes, y para evitar tres días seguidos de cierre, la mayoría de cadenas de supermercados han dedicido aperturas excepcionales.

De esta forma, los supermercados de Consum abrirán el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre en horario de 09:00 a 21:30 horas (en algunas ciudades, el cierre es las 21.00 horas). El domingo, las tiendas de la cadena permancerán cerradas, como es habitual.

Consum recomienda consultar el buscador de su web (https://www.consum.es/supermercados/) donde aparece detallada toda la información de horario de cada una de sus tiendas repartidas por la geografía española, más de 650 en total.

Otros horarios especiales en diciembre y enero:

Abierto:

24/12/2025: 09:00-19:30 horas.

31/12/2025: 09:00-19:30.

06/12/2025: 09:00-21:30.

Cerrado:

25/12/2025.

01/01/2026.

Por su parte, los supermercados de la franquicia Charter, que suelen abrir los días festivos, mantendrán su horario habitual. En este caso, conviene consultar previamente sus horarios en la página web https://www.consum.es/supermercados/, ya que los horarios de esta franquicia pueden ser diferentes en cada tienda o ciudad.

Otras cadenas como Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour, Lidl o Alcampo, abren también durante el puente de diciembre todas o parte de sus tiendas en diferentes horarios para permitir las compras a su clientes.

