Horario especial de Mercadona para el sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución La acumulación de días festivos tendrá incidencia en la apertura de los supermercados

Andoni Torres Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 02:26 Comenta Compartir

El primer día festivo de diciembre llega este mismo sábado 6, Día de la Constitución. Mercadona mantiene su política de no abrir en festivo y cerrará sus supermercados en toda España el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre. Sin embargo, el sábado 6 la mayoría de los supermercados de la cadena abrirán sus puertas para dar servicio a los clientes y evitar tres días seguidos de cierre.

La cadena valenciana ha dado ya a conocer los horarios especiales de sus supermercados en toda España para este puente de la Constitución y la Inmaculada (6, 7 y 8 de diciembre).

De esta forma, los horarios de los supermercados de Mercadona quedan así:

-Sabado 6: abierto de 09.00 a 21.30 horas.

-Domingo 7: cerrado.

-Lunes 8: cerrado.

Estos horarios son similares en los supermercados de toda España, aunque hay excepciones:

Las tiendas del País Vasco permanecerán cerradas durante los tres días del puente festivo.

-En Cantabria, las tiendas de algunos municipios abren el sábado durante todo el día y en otros, como en Cabezón de la Sal, sólo por la mañana. Domingo y lunes, cerrado.

-En Aragón, Navarra y La Rioja abren el sábado sólo medio día (de 9.00 a 15.00 horas aprox.). El domingo y el lunes cierran.

-En Cataluña, las tiendas de algunos municipios abren el sábado durante todo el día y en otros como Olesa de Montserrat, Esparreguera o Igualada, sólo por la mañana. Domingo y lunes, cerrado.

Mercadona recomienda a sus clientes consultar previamente su web, donde aparece detallada toda la información de horario de cada una de sus tiendas.

Mercadona ofrece servicio de entrega a domicilio, pero sólo en algunas tiendas. Las entregas se efectúan a partir del día siguiente a la compra, según la disponibilidad de los horarios de reparto. El pago (6,50 euros) debe realizarse siempre en la tienda, ya sea en efectivo o con tarjeta bancaria. El funcionamiento de este servicio se verá afectado también durante los días festivos, por lo que hay que consultar en la tienda más cercana.

Otras cadenas como El Corte Inglés, Consum, Carrefour, Lidl o Alcampo, abren también durante el puente de diciembre todas o parte de sus tiendas en diferentes horarios para permitir las compras a su clientes.

