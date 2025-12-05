Diez centros comerciales de Valencia cierran el domingo 7 de diciembre y otros 8 abren todos los días del puente de la Constitución Consulta los días que abren El Corte Inglés, Ikea, Aqua, Bonaire, MN4, Arena, El Saler, Carrefour, Decathlon, l'Epicentre, Vidanova Parc, El Manar, Gran Turia o Nuevo Centro entre el 6 y el 8 de diciembre

Nacho Ortega Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Los centros comerciales y grandes superficies de Valencia y de la Comunitat Valenciana tendrán una apertura desigual durante el puente de diciembre. Según el calendario de aperturas aprobado por la Generalitat Valenciana, los grandes comercios tienen libertad para levantar tanto el sábado 6 de diciembre (Día de la Constitución) como el lunes 8 de diciembre (festivo nacional por la Inmaculada Concepción). Sin embargo, no todos podrán abrir el domingo 7 de diciembre.

Los comercios con libertad horaria —como los situados en zonas turísticas (ZGAT) o de menos de 300 metros cuadrados— pueden abrir más días que los que no tienen esta consideración. Así, pueden abrir al público los domingos y festivos desde el 15 de junio y el 5 de enero (excepto días especiales como el 9 de octubre, 25 de diciembre o 1 de enero) los comercios ubicados en Valencia ciudad, Alicante ciudad, L'Alfàs del Pí, Benidorm, Benissa (costa), Finestrat, Orihuela (costa), Pilar de la Horadada (costa), Torrevieja y Alborache.

De esta forma, el domingo 7 de diciembre se da la paradoja de que centros comerciales como Arena, El Corte Inglés, El Saler, Nuevo Centro, Aqua o Carrefour Campanar y Decathlon en Valencia capital estarán abiertos mientras que permanecerán cerrados otros como Bonaire, MN4, Ikea, Gran Turia, El Osito, El Manar, Vidanova Parc, l'Epicentre, La Vital o Plaza Mayor, entre otros. Las zonas de ocio y restauración podrán abrir todos los días, tanto en los centros comerciales que abren los festivos como en los que no lo pueden hacer.

Todos ellos, los que abren y los que cierran el día 7, sí que podrán abrir sus puertas los domingo 14 y 21 de diciembre, habilitados como festivos de apertura por la Campaña de Navidad.

Festivo cerrado

Tras estos festivos, el 25 de diciembre los comercios permanecerán cerrados por ser el día de Navidad, festivo nacional, así como el 1 y 6 de enero de 2026.

Excepciones y libertad horaria

Disfrutan de plena libertad para abrir cualquier día del año los establecimientos que cumplan alguno de estos requisitos:

- Los que tengan menos de 300 m² no pertenecientes a grandes grupos de distribución.

- De alimentación y productos básicos (panaderías, floristerías, prensa, carburantes, etc.).

- Tiendas de conveniencia.

- Tiendas en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.

- Los establecimientos dedicados principalmente (al menos el 80% de la superficie) a la venta de productos culturales.

- Situados en zonas de gran afluencia turística (ZGAT), en las temporadas en las que se extiende dicha consideración, como Valencia, con el centro histórico de Valencia o el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias entre otras zonas, donde los comercios pueden abrir durante la temporada turística entre el 15 de junio y el 5 de enero.

- En Alicante también existen zonas declaradas de gran afluencia, como la capital y Benidorm, Benissa (costa), Finestrat, Orihuela (costa), Pilar de la Horadada (costa) o Torrevieja, donde los establecimientos tienen libertad horaria de forma general.