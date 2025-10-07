Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de la conferencia internacional IoT Sparks en The Terminal Hub LP

The Terminal Hub acoge con IoT Sparks el primer evento monitorizado en tiempo real de España

La conferencia dedicada al Internet de las Cosas convierte el hub valenciano en un laboratorio vivo de innovación tecnológica con sensores conectados midiendo aforo, ruido y ambiente

Kike Cervera

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 17:08

Comenta

The Terminal Hub se ha convertido este martes en un auténtico laboratorio vivo de innovación durante la celebración de IoT Sparks, la conferencia internacional dedicada ... al Internet de las Cosas (IoT) organizada por la tecnológica LORIOT. En esta segunda edición, el evento ha dado un paso más allá al monitorizar, por primera vez en España, un encuentro en tiempo real gracias a sensores conectados mediante tecnología LoRaWAN®, desarrollados en colaboración con Milesight y Akenza. La instalación ha transformado el espacio en un 'Living Lab' donde el IoT dejó de ser concepto para convertirse en experiencia práctica y medible.

