The Terminal Hub acoge con IoT Sparks el primer evento monitorizado en tiempo real de España

The Terminal Hub se ha convertido este martes en un auténtico laboratorio vivo de innovación durante la celebración de IoT Sparks, la conferencia internacional dedicada ... al Internet de las Cosas (IoT) organizada por la tecnológica LORIOT. En esta segunda edición, el evento ha dado un paso más allá al monitorizar, por primera vez en España, un encuentro en tiempo real gracias a sensores conectados mediante tecnología LoRaWAN®, desarrollados en colaboración con Milesight y Akenza. La instalación ha transformado el espacio en un 'Living Lab' donde el IoT dejó de ser concepto para convertirse en experiencia práctica y medible.

La jornada ha arrancado a las 09:45 horas con la intervención de Dario Maccarrone (LORIOT) desde la Sala Turia, con retransmisión en directo. En el primer bloque se han abordado temas clave como el futuro del IoT, la visión de IBM sobre la computación y el escalado de soluciones industriales, con expertos de primer nivel como Jim Morrish (Transforma Insight), Carina Lourdes Viglietti (IBM), Charles Joel (WIKA Group), Fabio Rosa (TagoIO), Harry Hua (Milesight), Ángel Navarro (Valencia Innovation Capital) y Dries van der Kleij (Aloxy). También se han desarrollado paneles sobre ciudades inteligentes y servicios públicos.

Entre las principales innovaciones del evento, ha destacado el despliegue del 'Living Lab', que ha permitido medir flujos de personas sin vulnerar su privacidad mediante mapas de calor, registrar niveles acústicos y ambientales —CO₂, temperatura o humedad— y recoger en tiempo real las valoraciones de los asistentes a través de botones de feedback conectados. Todo ello, con el objetivo de demostrar cómo el IoT puede mejorar la gestión de espacios y la experiencia de los usuarios en entornos físicos.

Para The Terminal Hub, sede y socio estratégico del encuentro, IoT Sparks ha supuesto una oportunidad para reafirmar su papel como catalizador del ecosistema tecnológico valenciano. «Queremos demostrar que la tecnología puede ser experiencial, práctica y cercana. Transformar nuestro espacio en un 'Living Lab' es una forma de acelerar la adopción del IoT y mostrar cómo la colaboración entre empresas y hubs de innovación puede generar verdadero impacto», ha destacado Quique Calabuig, CEO de The Terminal Hub. En la misma línea, el director Francesc Pons ha subrayado que «acoger un evento pionero y alineado con nuestro eje estratégico de tecnología refuerza nuestra vocación de apoyar las iniciativas disruptivas que impulsan el desarrollo de la innovación».

La programación ha continuado con una segunda sesión centrada en la sostenibilidad y el impacto del IoT, con intervenciones de Stefania Gilli (Vodafone IoT), Fer Guirao (Plytix), Jaap Groot (Ignion), Pietro Manzoni (UPV), Paul Schwartz (SenArch), Girish Dadheech (Zetako) y Peter Hedberg (mioty alliance). Posteriormente, el tercer bloque ha explorado tendencias en logística, movilidad y educación tecnológica con ponentes como Tom Rebbeck (Analysys Mason), Liliane Paradise (Miromico), Chris Battarbee (WIKA Group), Yueming Ding (Universidad de Navarra) y Fabio Cavalieri (Trailslight). Finalmente, un cuarto bloque ha analizado la seguridad industrial y la energía, con intervenciones de Rafa Kaja (EY), Jonas Schmid (akenza) y Pierre Nacache (Asystom), además de un panel moderado por Tom Rebbeck con expertos de Rotiot, Hotta e ITE.

La jornada ha concluido con un paseo en catamarán para fomentar la conexión entre los asistentes en un entorno distendido y una fiesta final con aperitivo en la que se ha puesto el broche a un encuentro que, más allá de las conferencias, ha convertido Valencia en epicentro de la innovación aplicada.