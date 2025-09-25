The Terminal Hub se fija en los terrenos del PAI del Grao como alternativa para su expansión

The Terminal Hub cumple su primer año de vida y lo hace con una evidente necesidad de expansión ante la creciente demanda de empresas « ... de todo tipo de sectores en toda fase de crecimiento». Así lo ha explicado Ángela Pérez, presidenta de la entidad, en el evento para conmemorar su primer aniversario. Con un ocupación media del 85%, que aumenta al 100% en sus oficinas privadas, la firma busca duplicar su superficie actual disponible a corto plazo para tratar de atraer no solo proyectos internacionales de la envergadura de IBM, sino también pequeñas y medianas empresas que puedan consolidar a Valencia como lugar de referencia de la innovación.

Actualmente, la antigua estación marítima de la Marina acoge a 475 profesionales diarios y alberga a 103 empresas. Sin embargo, Quique Calabuig, CEO de The Terminal Hub, asegura que en esta fase inicial se ha tenido que renunciar a acoger importantes empresas debido a la falta de espacio. «Tenemos mucha demanda y nos hemos quedado saturados. Hemos tenido propuestas de empresas grandes que no somos capaces de acoger aquí», indica Calabuig.

Al ser preguntada por una petición con vistas al próximo año, Ángela Pérez coincide con la idea de Quique Calabuig: «Pediríamos más metros para ampliar esto que tenemos. Es una pena cada vez que decimos que no a grandes, pequeñas y medianas empresas que tenemos cerquita».

Un escenario que ha obligado a la dirección de The Terminal a iniciar la búsqueda de nuevos espacios con la intención de «consolidar un modelo que no existe en otras zonas de España, y que sólo existe aquí». Para ello, la Marina es la opción preferida entre los dirigentes de la compañía. En concreto, la intención de The Terminal es la de prácticamente duplicar su superficie disponible a corto plazo (en la actualidad cuentan con 5.000 metros cuadrados). «Ahora mismo tenemos 5.000 metros cuadrados y podemos albergar algo más de 500 puestos. Necesitamos entre 3.000 y 8.000 adicionales dado el modelo de negocio y las ofertas que nos van llegando», indican desde la firma.

La base del equipo Victory Challenge es el espacio deseado para expandir el modelo de The Terminal Hub. No obstante la firma no es la única interesada, ya que Nomadom Cospaces, empresa colaborada entre Grupo Gimeno y Talvion, también presentó una oferta para hacerse con el último espacio todavía disponible de la Copa América.

«En la Marina queda mucho por hacer. En los últimos años las administraciones están mucho más facilitadoras, pero esta zona tiene mucha proyección. Nos interesa que esto crezca mucho más rápido», comenta Calabuig, que, junto a Ángela Pérez, reclama una mayor ayuda política para ampliar el ecosistema innovador que se ha creado en torno a The Terminal.

Por ello, y a pesar de que la Marina es «la zona de crecimiento natural» del proyecto, los responsables de la marca empiezan a valorar opciones alternativas para el crecimiento no sólo de la iniciativa The Terminal, sino de todo el entramado empresarial emprendedor que se está formando en la zona del puerto.

«El primer anillo de la Marina tiene el espacio limitado. Cuando esto se cubra, el crecimiento está por atrás», asegura Calabuig, quien empieza a poner el foco en los terrenos del PAI del Grao para la ampliación. El desarrollo urbanístico de la zona anexa al antiguo circuito de Fórmula Uno es una necesidad cada vez mayor para los dirigentes de The Terminal, que consideran esencial que se creen «hoteles, viviendas o espacio terciarios» en la zona para seguir atrayendo jóvenes emprendedores internacionales y empresas de todo tipo. En la actualidad, más del 30 % de los miembros de The Terminal Hub son internacionales, representando más de 20 nacionalidades distintas, lo que refuerza su vocación global.

En esa misma línea, la presidenta del proyecto añade el desarrollo urbanístico a su lista de peticiones. «Pediría más metros de forma complementaria en viviendas y desarrollo de este entorno para poder albergar a todos estos hubers internacionales que queremos atraer», reclama Ángela Pérez, quien ruega al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat formar parte de una mesa de diálogo a tres bandas, junto a la Autoridad Portuaria de Valencia, para conocer el plan de desarrollo urbanístico, así como los terrenos disponibles en la zona.