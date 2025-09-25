Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Equipo directivo de The Terminal Hub, junto a representantes de empresas asentadas en las oficinas. LP

The Terminal Hub se fija en los terrenos del PAI del Grao como alternativa para su expansión

La compañía pretende duplicar su superficie en La Marina a corto plazo, pero reclama mayor apoyo y celeridad a la administración para el desarrollo urbanístico de los distritos colindantes

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:32

The Terminal Hub cumple su primer año de vida y lo hace con una evidente necesidad de expansión ante la creciente demanda de empresas « ... de todo tipo de sectores en toda fase de crecimiento». Así lo ha explicado Ángela Pérez, presidenta de la entidad, en el evento para conmemorar su primer aniversario. Con un ocupación media del 85%, que aumenta al 100% en sus oficinas privadas, la firma busca duplicar su superficie actual disponible a corto plazo para tratar de atraer no solo proyectos internacionales de la envergadura de IBM, sino también pequeñas y medianas empresas que puedan consolidar a Valencia como lugar de referencia de la innovación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  3. 3 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  4. 4 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia
  5. 5 «Intentó asesinarme al descubrir que lo había denunciado por violarme»
  6. 6

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  7. 7 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  8. 8 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta
  9. 9 Una sencilla prueba física de apenas 2 minutos predice la mortalidad en mayores de 45 años
  10. 10

    Nuria Montes, los abrazos rotos entre Mazón y Navarro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias The Terminal Hub se fija en los terrenos del PAI del Grao como alternativa para su expansión

The Terminal Hub se fija en los terrenos del PAI del Grao como alternativa para su expansión