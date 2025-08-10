La Marina o el boom de las oficinas con vistas al mar

La fachada marítima de Valencia está de moda. Y no sólo porque se haya convertido en una de las postales habituales del cap i ... casal o por el empuje del puerto, sino por haberse hecho hueco en los últimos años como 'hub' tecnológico, de innovación y emprendimiento gracias a la presencia de proyectos como Marina de Empresas (articulado en el trío EDEM-Lanzadera-Angels), Innsomnia, BioHub Valencia o Sesame, entre otros. Ahora, además, la Marina vive un boom de oficinas, de despachos con vistas al mar, a tenor de los últimos proyectos desarrollados.

El camino lo abrió la antigua estación marítima, reconvertida desde hace casi un año en The Terminal Hub, un espacio de 5.000 metros cuadrados que ya registra una ocupación superior al 80%. Está dividido en tres plantas en las que se reparten zonas de trabajo flexible (120 puestos para nómadas digitales), oficinas y despachos privados (más de 150 puestos), puestos de trabajo fijos (más de 300 plazas), salas de formación, espacios para eventos, salas de juntas, salas de reuniones, terrazas privadas y zonas de restauración. El Club de Cámara Valencia o la Asociación Valenciana de Empresarias y Profesionales (EVAP) son algunos de sus inquilinos, a los que recientemente se ha sumado la multinacional IBM con la apertura de su centro de Digital Sales.

En marcha están las obras de otros dos edificios que también servirán para acoger oficinas. Por un lado, la antigua base del Alinghi servirá para que Marina de Empresas amplíe sus instalaciones, en concreto Lanzadera. Con tres plantas y 7.600 metros cuadrados de superficie construible, tendrá capacidad para acoger a un millar de trabajadores del mundo del emprendimiento. La inversión ronda los 15 millones y se prevé que las instalaciones estén a pleno rendimiento a finales de 2026 o inicios de 2027.

Por otro lado, las dos antigua sedes del Desafío español formará parte del universo de la tecnológica Sesame, que ampliará así sus instalaciones pues ocupa, desde 2021, la base del Mascalzone Latino. La adaptación del espacio de Iberdrola le permitirá sumar unos 2.000 metros cuadrados de superficie y generar oficinas para 426 personas, pues se pondrá en marcha un centro empresarial de tecnología e innovación con espacio para alquiler de oficinas de grandes compañías, además de un centro de eventos con capacidad para 400 personas. A este proyecto se suma otro puesto en marcha el pasado mayo por la empresa que lidera Albert Soriano: un edificio modular de diez contenedores marítimos que incluye un área de trabajo para 30 personas y una sala de juntas para otras 20 y que funciona como un anexo de sus instalaciones actuales.

Ampliar Obras en las antiguas bases del Desafío español. Iván Arlandis

Y esta misma semana Nomadom Cospaces (Grupo Gimeno y Talvion) ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Valencia ocupar la antigua base del Victory Challenge, que está situada frente al tinglado 4 (pendiente, por otro lado, de rehabilitación) y es la única desocupada. Según consta en el proyecto remitido a la APV, se destinará a uso de oficinas y despachos distribuidos entre planta baja y dos alturas.

En un futuro se sumarán algunos de los nuevos espacios que debe poner en marcha la nueva concesionaria de la Marina, entre ellos tres dedicados a oficinas, que sumarán 662 puestos de trabajo, según el proyecto presentado por Sesmar y Ocibar hace ahora un año.