El parque móvil valenciano envejece: la mitad de los coches tienen 15 años

Un parque móvil anticuado y con todavía escasa presencia de los vehículos eléctricos, bien sea puros o híbridos. Es una de las conclusiones que ... se extrae del Informe Anual 2024 que elabora la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y que se ha hecho público este jueves.

Y es que la edad media del parque de turismos en la Comunitat se sitúa en los 14,2 años de antigüedad, ligeramente por debajo de la media española (14,5 años). No obstante, del total de turismos del parque móvil valenciano, casi la mitad de ellos cuenta con una antigüedad mayor a 15 años (47,8%), apenas un punto inferior a la cifra nacional (48,8%).

En este sentido, del total de turismos que circulaban por España en 2024, el 62,8% tenían más de una década de antigüedad, más de 16,6 millones de turismos sobre los 26,47 millones que hay, según los datos de Anfac. Y, de éstos, el 48,8% superan la edad media nacional, con más de 15 años (12,9 millones de unidades).

Según el informe anual de la patronal del sector, en el último año por cada turismo nuevo matriculado en España, se han vendido 1,3 turismos de más de diez años. Es llamativo el caso de la Comunitat, donde la ratio se sitúa en 1,6 turismos de más de una década por turismo nuevo vendido. Una tendencia que podría deberse al impacto de la dana del 29 de octubre en el parque móvil de la provincia de Valencia, que provocó que se dispararan las ventas de coches de segunda mano, cuyos precios incluso crecieron un 2,5% entre diciembre y febrero en contraste con el resto de España.

No obstante, Anfac lamenta que el mercado se oriente «hacia vehículos de ocasión que cuentan con una edad mayor, retrasando así la renovación del parque y lastran el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones exigidos desde Europa».

De ahí que la patronal ponga el foco en la necesidad de retirar de la circulación vehículos antiguos. El director general de Anfac, José López-Tafall, ha destacado que el envejecimiento del parque de vehículos «no es una buena noticia» por el medioambiente, ya que supone unas mayores emisiones globales, y por el mayor riesgo que supone para la seguridad en la carretera, «ya que cuanto más nuevo es un coche, más seguro puede llegar a ser».

Para poder avanzar en esta meta y rejuvenecer el parque, Anfac insiste en la necesidad de continuar con los incentivos a la compra, preferentemente a través de un nuevo modelo más sencillo y directo basado en la fiscalidad, y garantizar tanto su eficiencia como continuidad en el tiempo.

Etiquetas ambientales

El análisis también se detiene en las etiquetas de emisiones contaminantes, pues los vehículos con pegatina 0 han experimentado un crecimiento del 41,4% con respecto a 2024. Por su parte, en los de etiqueta ECO ha sido del 30,6%. Sin embargo, en conjunto, sólo representan el 6,3% del parque móvil de la región.

Por otro lado, el número de vehículos con etiqueta C (38,8%) son los de mayor presencia en la Comunitat con 1.244.884 unidades. Después, se encuentran los vehículos con etiqueta B y los distintivos sin etiqueta representando el 29,8% y 25,1%, respectivamente. Es decir, un total de 1.760.143 unidades. No obstante, los vehículos sin etiqueta redujeron su presencia, con un 8% menos que en 2024.

Respecto a la clasificación por fuentes de energía, los eléctricos puros suman un total de 21.967, que representan el 0,7% del parque valenciano. Por su parte, por las carreteras valencianas circularon en 2024 un total de 19.181 híbridos enchufables (PHEV), en torno al 0,6% del parque total.

Según Anfac, para poder continuar la electrificación del parque móvil es necesario mejorar la calidad (puntos de recarga de más de 150kW, es decir, de carga rápida), cantidad y capilaridad de estaciones de recarga de acceso público. Según los datos del último Barómetro de la Electromovilidad de la asociación, la infraestructura que permite cargar un vehículo eléctrico en la Comunitat ha alcanzado los 4.792 puntos operativos hasta el segundo trimestre de 2025. Sin embargo, el 73% siguen siendo de carga lenta o inferior a 22kW.

Adicionalmente a la red operativa, la región cuenta con 1.555 que están instalados, pero no están operativos. Si entrasen en funcionamiento, se contaría con 6.347 puntos de recarga.