Atasco en la entrada a Valencia por la avenida del Cid. Iván Arlandis

El parque móvil valenciano envejece: la mitad de los coches tienen 15 años

La compra de vehículos de más de diez años aumentó en 2024 y los híbridos y eléctricos apenas representan un 6,3%

Isabel Domingo

Isabel Domingo

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:24

Un parque móvil anticuado y con todavía escasa presencia de los vehículos eléctricos, bien sea puros o híbridos. Es una de las conclusiones que ... se extrae del Informe Anual 2024 que elabora la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y que se ha hecho público este jueves.

