Las personas que cobrarán el IMV automáticamente al terminar el paro El SEPE se encargará de tramitar directamente el subsidio por desempleo para quienes cumplan ciertos requisitos

Tamara Villena Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 01:07

La economía en nuestro país sigue dejando en una situación muy precaria a muchos ciudadanos, que tienen que hacer malabares para poder llegar a final de mes entre la inflación de precios en el supermercado, en electricidad y, especialmente, en vivienda. A todo ello hay que sumarle que muchas personas carecen de trabajo, tal y como refleja la tasa de parados en España.

No es una situación sencilla, ya que al estrés de tener que dar con un trabajo se suma el encarecimiento de los gastos más básicos, lo cual dificulta poder hacer frente al día a día para quienes no tienen un contrato laboral. Aunque el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) ofrece su prestación por desempleo para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo y cumplen ciertos requisitos y un mínimo de cotización, esta no es ilimitada y tiene una duración tras la cual muchos piensan en qué hacer para obtener ingresos.

Ahora, el propio SEPE tramitará de forma automática que los ciudadanos que se encuentren en esta situación puedan cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una paga destinada a quienes necesitan ingresos y se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. «Los beneficiarios ya no tendrán que solicitar el IMV ni aportar documentación alguna», han asegurado desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Ministerio detalla los supuestos en los que se aplica esta medida: «Si agotas el periodo máximo de percepción del subsidio por desempleo, el subsidio extraordinario por desempleo o la Renta Activa de Inserción sin haber encontrado trabajo, si en tu unidad familiar no se está percibiendo ya el ingreso mínimo vital (IMV), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) puede facilitarte la transición a esta ayuda económica. Para ello, deberás otorgar tu consentimiento y suscribir una declaración responsable (Disposición Adicional 12ª de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital)», detallan desde el departamento.

Durante los tres meses previos a que el paro se agote, el SEPE se encargará de informar al beneficiario y pedir su consentimiento para trasladar sus datos a Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para poder realizar todo el trámite de forma automática. Una vez recibida la autorización y validados los datos por el SEPE, estos son enviados al INSS dentro de los diez días siguientes a la fecha de agotamiento del subsidio por desempleo.

Una vez aprobado el derecho al IMV, la fecha del hecho causante será la del agotamiento del paro, con efectos a partir del primer día del mes siguiente, con el objetivo de que el interesado no pierda sus ingresos hasta volver a trabajar.