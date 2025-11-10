El SEPE suspenderá el subsidio a los parados que cobren un premio de la Lotería de Navidad y no hagan este trámite El organismo avisa que cualquier ingreso extraordinario debe ser notificado

Cada año, con la llegada del mes de diciembre, muchos ciudadanos buscan la suerte que les de un empujón económico. Y es que adquirir un décimo de la Lotería de Navidad es una tradición para gran parte de los españoles.

No obstante, hay que saber cuáles son las consecuencias si toca el premio. En caso de formar parte del grupo de agraciados, algunos ciudadanos deberán prestar especial atención ya que aquellos que perciben una prestación del SEPE podrían verse perjudicados.

Subsidios como el de agotamiento de la prestación contributiva, por insuficiencia de cotizaciones o aquel destinado a los mayores de 52 años deben cumplir ciertas condiciones.

El SEPE establece que los beneficiarios de estas ayudas no deben superar mensualmente una renta superior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, lo que implica aproximadamente unos 888 euros tras la última subida, excluida la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias.

En caso de que un preceptor de esta ayuda gane un premio, es importante saber que esta ganancia se consideraría un ingreso extraordinario, y el beneficiario está obligado a notificar al SEPE este cobro en un plazo de 15 días desde que lo ha recibido siempre y cuando supere el límite de rentas.

En caso de recibir el premio y superar el límite de rentas, el organismo interpreta que este ingreso económico es puntual, por lo que al notificarlo se procede a la suspensión del subsidio durante ese mes. Si después de no hay otros ingresos por encima de los 888 euros y no se supera el requisito de carencia de rentas anual, el ciudadano tendrá la posibilidad de reanudar la prestación.

En cambio, no ocurre lo mismo si el acertante decide omitir la notificación del organismo. En ese caso, el SEPE tiene la potestad de suspender la ayuda de manera definitiva.

Esto es lo que ocurre con el paro y las pensiones

En el caso de la prestación por desempleo la situación es distinta. Un ingreso como el de un premio de lotería no supone la extinción de la prestación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de acceso y se reneuve correctamente.

El paro es un derecho que el trabajador se ha generado durante sus años cotizados. Por lo tanto, la administración no retirará la cuantía durante el tiempo que se ha generado la prestación. E igual ocurre con los pensionistas.

Aquellos que perciben una pensión contributiva por parte de la Seguridad Social se han ganado este derecho a través de la cotización en su vida laboral. Por ello, ganar un premio no supondría consecuencias.