Se confirma la ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo pedirla

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), junto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dispone de varios programas económicos destinados a desempleados. Entre ellos se encuentra la Renta Activa de Inserción (RAI), una prestación pensada para colectivos con especiales dificultades para acceder al empleo.

La RAI es una prestación que ofrece el SEPE con un pago mensual de 480 euros durante un máximo de 11 meses consecutivos. Su objetivo es facilitar la vuelta al mercado laboral de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica o social.

¿Quién puede solicitar la ayuda de 480 euros?

Las amas de casa no cotizan por desempleo, y, por tanto, no tienen derecho a paro, por lo que pueden acceder a esta prestación si cumplen con las condiciones exigidas por el SEPE.

Para poder tramitar la RAI, deben reunir los siguientes requisitos:

Estar inscritas como demandantes de empleo y mantener la inscripción mientras dure la prestación.

No haber cumplido los 65 años.

Percibir ingresos inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sin contar pagas extra.

No haber agotado tres programas anteriores de la RAI.

En el caso de víctimas de violencia de género, doméstica o sexual, deben acreditar dicha situación y no convivir con la persona agresora.

¿Cómo se solicita la ayuda de 480 euros?

El trámite puede realizarse tanto de manera telemática como de forma presencial.

A través de la Sede Electrónica del SEPE, utilizando Cl@ve PIN o certificado digital.

En una oficina de prestaciones, oficina de registro o mediante correo administrativo.

Si se escoge la vía online, el proceso comienza accediendo a la web de la Sede Electrónica del SEPE, una vez en la web se debe pulsar el botón que aparece al final de la página web donde pone «Acceso Solicitudes», para después seleccionar la opción correspondiente a la Renta Activa de Inserción. Una vez enviado el formulario, solo queda esperar la resolución.

En caso de aprobación, la ayuda se abona mensualmente, habitualmente entre los días 10 y 15 de cada mes, siguiendo el calendario de pagos establecido por el SEPE.

