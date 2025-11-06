El SEPE lanza 1.350 ofertas de empleo para trabajar en centros educativos sin opositar o tener experiencia con salarios de hasta 33.000 euros El organismo pública en su portal laboral 'Empléate' oportunidades de trabajo para aquellas personas que están en paro

Mario Lahoz Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:37

A un mes de las vacaciones de Navidad, muchos colegios españoles ya están en proceso de ampliar sus plantillas para cubrir bajas o nuevas incorporaciones que podrían firmar un contrato fijo desde el principio.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado a través de su portal laboral 'Empléate' más de 1.350 ofertas de trabajo para maestros, profesores de Educación Secundaria, extraescolares, monitores de comedor o personal de limpieza.

Cabe destacar que en el caso de extraescolares será necesario presentar el Grado Universitario en Magisterio, certificado de ausencia de delitos sexuales o los títulos de idiomas o habilidades que acrediten sus competencias docentes.

El sueldo varía en función de algunos factores. El primero, según el tipo de jornada. SI hablamos de jornadas completas, una persona que se ocupe de la limpieza en una escuela de Cartay ganará 1.500 euros al mes. Un maestro de infantil con intención de emigrar a Alemania, podría cobrar más de 40.400 euros y en España hay opciones con una remuneración notable como el de un profesor de Salamanca al que pagan 33.000 euros.

EStas son algunas de las ofertas más destacadas que ha publicado el SEPE a través de su portal laboral 'Empléate'.

- Maestro de Educación Infantil o Primaria en Herrera de Navarros (Zaragoza), contrato temporal a jornada completa en horario de mañana y tarde, salario de 1.575 euros, se requiere un nivel de inglés B2.

- Técnico B nivel 5 (maestro) DAP Salamanca, con la ESO para atender a alumnado con discapacidad, salario de 33.000 euros brutos/año.

- Personal de limpieza para colegios en Madrid con un salario de 17.330 euros brutos/año, no se piden estudios.

- Personal de limpieza para un colegio en Manises con un salario de 16.500 rutos brutos/año.

- Monitor de piscina en Zaragoza, con un salario de 10 euros la hora, experiencia trabajando con personas con discapacidad física o intelectual.

- Profesor de repaso de primaria para extranjeros en un colegio en Benissa (Alicante).

Cómo acceder a las ofertas de trabajo del SEPE

Para apuntarse a las ofertas de trabajo del SEPE, es necesario acceder a su portal laboral 'Empléate', donde se seleccionará la vacante en la que se esté interesado y luego se pulsará en 'Visitar oferta'.