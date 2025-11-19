Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una trabajadora doméstica realiza tareas del hogar en una casa particular EFE

El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022

El organismo cambia de criterio y amplía el acceso a estas ayudas con carácter retroactivo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:01

Nuevo paso importante para la protección por desempleo de las trabajadoras del hogar y la equiparación de derechos laborales de este colectivo. El Servicio Público ... de Empleo Estatal (SEPE) ha establecido que los periodos trabajados antes del 1 de octubre de 2022 -cuando aún no existía la obligación legal de cotizar por desempleo ni al Fondo de Garantía Social (FOGASA)- también computarán para acceder tanto a la prestación contributiva como al paro. Este cambio abre el acceso a esta protección social a muchas trabajadoras que hasta el momento estaban excluidas.

