La OCDE pide eliminar los privilegios de los mayores de 52 años en la prestación por desempleo no contributiva El organismo internacional recomienda reformar el subsidio para que todos los desempleados afectados, independientemente de su edad, reciban el mismo apoyo

Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE.

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:23

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado una desigualdad significativa en el sistema español de prestaciones por desempleo que afecta de manera diferente a trabajadores según su edad. El organismo internacional recomienda reformar el subsidio en la prestación por desempleo no contributiva para que todos los desempleados afectados, independientemente de su edad, reciban el mismo apoyo, ya que con la actual configuración está desincentivando el trabajo. De hecho, el desempleo se ha convertido de facto en una vía temprana hacia la jubilación para muchos trabajadores de mayor edad, explica el informe.

Actualmente, los mayores de 52 años pueden acceder a un subsidio de duración ilimitada que se mantiene hasta alcanzar la edad legal de jubilación. Esta prestación, además, presenta características únicas: el SEPE cotiza por la contingencia de jubilación con una base del 125% del tope mínimo vigente, lo que permite a los beneficiarios seguir acumulando derechos para su futura pensión.

La OCDE destaca que esta ayuda no está sujeta a la comprobación de recursos a nivel familiar, sino únicamente individual, siempre que cumplan todos los criterios para acceder a la pensión contributiva excepto la edad. El subsidio para los mayores de 52 años asciende a 480 euros mensuales en 2025, una cantidad fija que se mantiene sin pagas extraordinarias.

Las medidas concretas propuestas para esta reforma son:

• Limitar la acumulación de derechos de pensión únicamente a la fase del seguro de desempleo.

• Implementar pruebas de ingresos a nivel del hogar.

• Reducir gradualmente los niveles de prestación y limitar su duración.

• Aplicar de forma efectiva los requisitos de búsqueda activa de empleo.

Según los hallazgos de la OCDE, las ayudas asistenciales de desempleo para este grupo desincentivan la reincorporación al empleo debido a varias características estructurales:

1. Acumulación de derechos de pensión: Permiten seguir acumulando derechos de pensión después de que se agotan las prestaciones contributivas. La falta de un ajuste automático a la esperanza de vida eleva los costes del sistema.

2. Falta de límite temporal: Las ayudas asistenciales de desempleo no tienen límite temporal.

3. Generación de derechos superiores: Generan derechos superiores a los que se obtienen en empleos de bajos salarios.

4. Falta de focalización: No están dirigidas específicamente a los hogares con bajos ingresos.

Este desincentivo ocurre a pesar de que la tasa de empleo de los trabajadores de más edad en España sigue estando por debajo de los niveles promedio de la OCDE y cae abruptamente después de los 55 años.

La situación de los trabajadores más jóvenes

En contraste, los beneficiarios más jóvenes enfrentan condiciones mucho más restrictivas, según resalta la OCDE. Para ellos, el programa tiene una duración limitada y no incluye cotizaciones a la Seguridad Social, lo que dificulta la acumulación de derechos para su jubilación futura, subraya el organismo.

Según la legislación, los menores de 45 años que hayan agotado un derecho de al menos 120 días pueden prorrogar el subsidio hasta un máximo de 18 meses, o hasta 24 meses si agotaron un derecho de 180 días.

Esta diferencia se ha acentuado tras la reforma del subsidio que entró en vigor en noviembre de 2024, aunque la reforma elevó la cuantía a 570 euros mensuales (95 % IPREM) durante los primeros seis meses para nuevos beneficiarios, que se reduce hasta los 540 euros (90% del IPREM) desde el día 181 hasta el día 360.

La recomendación de la OCDE

El organismo internacional advierte de que, si bien la mayor generosidad de la asistencia para mayores de 52 años proporciona una protección adicional contra la pobreza, crea un desincentivo al trabajo. La OCDE recomienda específicamente reformar la prestación por desempleo no contributiva para que los trabajadores de todas las edades reciban el mismo apoyo, restringiendo la acumulación de derechos de pensión únicamente a la fase del seguro de desempleo contributivo.

Esta recomendación se enmarca en un contexto de envejecimiento acelerado de la población española. La alta esperanza de vida, junto con la caída de las tasas de fertilidad, han impulsado un avance del envejecimiento más rápido que en la mayoría de los demás países de la OCDE y la Unión Europea. Este cambio demográfico reducirá la oferta laboral, ralentizará el crecimiento del PIB potencial y ejercerá una presión creciente sobre las finanzas públicas, especialmente a través del sistema de pensiones y la atención sanitaria.

Puedes leer y descargar el informe íntegro de la OCDE.

¿Qué implica la reforma propuesta?

Si se aplicara la recomendación de la OCDE, los mayores de 52 años perderían la duración ilimitada de su subsidio y las cotizaciones automáticas a la Seguridad Social en su forma actual. Por el contrario, los trabajadores más jóvenes podrían beneficiarse de condiciones más favorables, incluyendo posiblemente cotizaciones que les ayuden a construir su pensión futura.