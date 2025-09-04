Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una pareja de personas mayores pasea por un parque. Europa Press

Confirmado por la Seguridad Social: estos son todos los españoles que no se podrán jubilar con 65 años en 2026

Solo aquellos que acrediten una característica concreta en la vida laboral tendrán derecho a la jubilación

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:17

La edad de jubilación en España lleva varios años de cambio. No se trata de una modificación repentina, sino del resultado de la reforma de trabajo aprobada en 2011, que diseñó un aumento progresivo del retiro laboral hasta el 2027.

El objetivo de la misma es hacer enfrente al envejecimiento de la población y al descenso de cotizantes que mantienen el sistema de pensiones. En 2026 entra en vigor un nuevo escalón de esa reforma, que afectará directamente a miles de trabajadores que planeaban dejar su vida laboral a los 65 años.

A partir del 1 de enero, solo podrán acceder a la jubilación ordinaria quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización. Este requisito pretende premiar las largas carreras laborales, permitiendo que quienes han contribuido más tiempo puedan retirarse antes.

En cambio, los trabajadores que no alcancen esa cifra deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la pensión. Lo que supone un retraso de casi dos años respecto a quienes cumplen con la condición de cotización.

Este endurecimiento forma parte de una estrategia de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema, equilibrando los años de cotización con los años en los que los ciudadanos perciben su pensión.

Para muchos empleados, especialmente quienes han tenido interrupciones laborales, este cambio supondrá una planificación distinta de su retiro, ya que en algunos casos la jubilación podría retrasarse hasta 2028.

