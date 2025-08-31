Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos mujeres trabajando en un colegio de Valencia. Jesús Signes

Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo

La reforma implantada por Escrivá cuando fue ministro entra en vigor con llamativas novedades en la base reguladora y los requisitos para acceder a la jubilación

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:49

Cuatro meses. Apenas media ese plazo para que desde el 1 de enero el nuevo año traiga bajo el brazo una serie de llamativas novedades ... en materia de jubilación: la implantación de la reforma emprendida por José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España y antes ministro del ramo en el gabinete de Pedro Sánchez, significará la modificación del cálculo de las pensiones en España. Una batería de medidas que afectará a todos los jubilados y futuros pensionistas, con la implementación de un sistema de doble cálculo para asegurar el resultado más favorable... si se cumplen las pretensiones ministeriales. ¿En qué consiste? La principal novedad consiste en que a partir de ahora se tomarán como referencia los últimos 29 años cotizados, descartando los dos de menor renta, en lugar de los 25 años actuales, lo que introduce mayor flexibilidad al sistema.

