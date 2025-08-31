Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo

Cuatro meses. Apenas media ese plazo para que desde el 1 de enero el nuevo año traiga bajo el brazo una serie de llamativas novedades ... en materia de jubilación: la implantación de la reforma emprendida por José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España y antes ministro del ramo en el gabinete de Pedro Sánchez, significará la modificación del cálculo de las pensiones en España. Una batería de medidas que afectará a todos los jubilados y futuros pensionistas, con la implementación de un sistema de doble cálculo para asegurar el resultado más favorable... si se cumplen las pretensiones ministeriales. ¿En qué consiste? La principal novedad consiste en que a partir de ahora se tomarán como referencia los últimos 29 años cotizados, descartando los dos de menor renta, en lugar de los 25 años actuales, lo que introduce mayor flexibilidad al sistema.

El sistema de doble cálculo significará que a partir de 2026, la Seguridad Social aplicará dos métodos para calcular la base reguladora: el actual (se continuará calculando sobre los últimos 25 años cotizados) y el nuevo, considerando los mejores 27 años de cotización dentro de un periodo de 29 años. Un cambio que forma parte de una reforma más amplia, basada en la ley de 2011, donde se establece progresivamente la edad legal de jubilación y ajusta los requisitos para acceder al 100% de la pensión. Dicho de otra manera, la Seguridad Social, que insiste en que aplicará de forma automática la opción que más beneficie al pensionista, tomará en esa nueva modalidad como referencia las 302 mejores bases de cotización (25,16 años) de los últimos 304 meses (25,33 años), dividiendo el resultado entre 352,33. Una fórmula destinada a eliminar los dos peores años de cotización, lo que previsiblemente incrementará la pensión final de muchos trabajadores.

Y quien se decante por el sistema tradicional, deberá calcular la pensión dividiendo entre 350 la suma de las últimas 300 bases de cotización, equivalente a los 25 años previos. Se trata de un sistema de naturaleza progresiva; es decir, dotado de un periodo transitorio de doble cálculo que durará hasta 2043, momento en el que solo se aplicará el nuevo sistema basado en los 29 años. No es, sin embargo, el único cambio de importancia. También se incluyen entre las novedades del sistema lo relativo a la edad ordinaria de jubilación, que en el año 2026 será de 65 años únicamente para quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses. ¿El resto? Los demás beneficiarios deberán esperar todavía hasta los 66 años y 10 meses.

A esta pequeña revolución que introduce el Ministerio se debe añadir otro factor muy relevante: las pensiones se incrementarán en 2026 en línea con la inflación registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esto es, a todos los beneficiarios se les aplica además el año que viene un incremento de las pensiones que, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio, alcanzará hasta más de nueve millones de personas: recibirán este ajuste los pensionistas y los beneficiarios de las pagas por viudedad, orfandad, prestaciones contributivas de jubilación e incapacidad permanente.