Los jubilados que cobran 2.907 euros de pensión cada mes La pensión media de viudedad asciende a 935,8 euros en España, según los datos publicados por la Seguridad Social este mes de agosto

Nacho Ortega Valencia Martes, 26 de agosto 2025, 09:42 Comenta Compartir

La Seguridad Social ha publicado los datos de las pensiones en agosto en España, que dejan una subida que permite a algunos jubilados cobrar más de 2.900 euros de media y que eleva la pensión de viudedad hasta cerca de los 935 euros, mucho menos del Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 14 pagas de 1.184 euros.

La Seguridad Social ha abonado en agosto un total de 10.374.297 pensiones a cerca de 9,4 millones de personas, con una nómina que asciende a 13.620,9 millones de euros este mes y que comprende las distintas clases de pensiones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares,

La pensión media del sistema alcanza los 1.312,9 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.507,55 euros mensuales, un 4,4% más alta que hace un año. El 59,2% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.

La pensión media más alta

En el Régimen General, la pensión media de jubilación ascendió a 1.666,5 euros mensuales, frente a los 1.010,3 euros al mes del Régimen de Autónomos. Asimismo, la pensión media de viudedad alcanzó en agosto los 935,8 euros mensuales. Esta pensión es la principal para 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95.

En la Minería del Carbón, la pensión media de jubilación es de 2.907 euros al mes, la más alta del sistema por término medio, y en el del Mar, de 1.669,7 euros.

Los pensionistas de la minería del carbón son los que tienen la pensión media más alta del país. Se trata de trabajadores por cuenta ajena que prestan sus servicios en actividades como la extracción de carbón en minas subterráneas, la explotación de carbón a cielo abierto, la fabricación de aglomerados de carbón mineral, los hornos de producción de cok (salvo los pertenecientes a la industria siderometalúrgica), el transporte fluvial de carbón, la investigación, reconocimiento y escogida de carbón de escombreras y aprovechamiento de carbones y aguas residuales carbonosas o, por último, en actividades complementarias de las anteriores.

A los trabajadores de la minería del carbón, tradicionalmente vinculados a actividades que se desarrollan en situaciones de peligrosidad y toxicidadse les reconoce las prestaciones en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General de la Seguridad Social, aunque con ciertas particularidades, relacionadas con la edad de jubilación o la invalidez.

Las nuevas altas

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.613,3 euros, según los últimos datos disponibles (julio). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.722,5 euros al mes. Hasta julio (inclusive), último dato disponible, se han registrado 215.971 nuevas altas de jubilación.

Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,4% del total de estas nuevas altas, frente al 4,8% de 2019. En conjunto, el 72,4% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 12,6 puntos porcentuales más que en 2019, gracias en gran medida a los incentivos para acercar la edad de acceso a la edad legal de jubilación.

Por contra, según el Ministerio, el número de jubilaciones anticipadas se ha reducido «considerablemente» y caen un 12,4% en seis años y solo suponen el 27,6% del total de nuevas jubilaciones..

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se incrementó un 5,1% interanual, hasta situarse a 1 de agosto de este año en 1.256,7 euros mensuales.

Cuánto tiempo tardan en resolver el expediente

El Ministerio ha informado además de que en julio (último dato disponible) la media de tiempo de resolución de los expedientes ha sido de 7,9 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,5 días en el caso de las pensiones de viudedad.

Complemento de brecha de género

En agosto, 1.112.061 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 86,2% corresponden a mujeres (958.207). El importe medio de este complemento es de 75,2 euros mensuales. Del total de pensiones complementadas, más del 24,8% corresponden a pensionistas con un hijo (275.747), el 47,8% de los beneficiarios, con dos hijos (530.124); el 18,2% lo percibe por tres hijos (202.668), y por cuatro hijos, el 9,3% (103.522).

La Seguridad Social lanza una herramienta que proyecta el gasto futuro en pensiones EP

La nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.671,59 millones de euros en el mes de julio (último dato disponible. En comparación con la nómina del mismo mes del año anterior el incremento es de 96,2 millones de euros (6,1% de variación anual).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye principalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

El número de pensiones del Sistema de Clases Pasivas en vigor fue de 725.116, que son 14.202 pensiones más que en junio de 2024, con un crecimiento cercano al 2% anual.