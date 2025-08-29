Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pensionistas, en imagen de archivo. Félix Morquecho

Un jubilado tendrá que devolver 58.678,38 euros a la Seguridad Social por cobrar la pensión mientras daba clases

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentencióque no podía compatibilizar el empleo y la prestación

J.Zarco

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:57

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictaminado que un hombre tendrá que devolver 58.678,38 euros de su pensión de jubilación a la Seguridad Social al entender que recibió cobros indebidos ya que compatibilizaba la prestación con un trabajo como preparador de oposiciones sin que lo hubiera comunicado.

El tribunal argumentó que el jubilado presentó una incompatibilidad prevista en la normativa de Clases Pasivas y en la Ley General de la Seguridad Social. Según la sentencia, todo arrancó en 2017 cuando comenzó a cobrar la pensión de incapacidad permanente en el régimen de Clases Pasivas.

La Seguridad Social ya le avisó de que «la percepción de la pensión es incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, así como con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a su inclusión en cualquier régimen público de Seguridad Social».

Tres años después, en 2020, la Tesorería General de la Seguridad Social se percató de que estaba dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) dando clases como preparador de oposiciones. Por ello, solicitaron anular la pensión y exigir la devolución de los 58.678,38 euros cobrados hasta el momento.

El hombre reclamó a la Seguridad Social que tan solo se trataba de una actividad puntual y que funcionarios del organismo le habían dicho que al no superar el SMI podía compatibizarlas. Tras ser desestimada, acudió a los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la Seguridad Social al entender que esta persona incumplía las condiciones de compatibilidad recogidas en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado (TRLCPE). Después de que se le reconociera la pensión de incapacidad permanente y la de jubilación, siguió dado de alta en el RETA sin solicitar la autorización necesaria, la jubilación activa.

Además, recalcan que ya le habían advertido en la resolución inicial: «La percepción de la pensión es incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, así como con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a su inclusión en cualquier régimen público de Seguridad Social

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  3. 3 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  4. 4 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  5. 5

    El dragón azul se hace más fuerte en las playas valencianas
  6. 6

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas
  7. 7 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  8. 8 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  9. 9 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  10. 10 El cardiólogo José Abellán sobre el consumo diario de ciertas tazas de café al día: «No entiendo como algo acalórico, una sustancia química, nos sienta tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un jubilado tendrá que devolver 58.678,38 euros a la Seguridad Social por cobrar la pensión mientras daba clases

Un jubilado tendrá que devolver 58.678,38 euros a la Seguridad Social por cobrar la pensión mientras daba clases