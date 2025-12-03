Así será la paga única de los funcionarios de diciembre: quien tenga un salario de 3.300 euros cobrará 1.140 euros más El Consejo de Ministros aprueba la subida salarial con efectos retroactivos

EP Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:03 Comenta Compartir

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para abonar la subida salarial del 2,5% para los funcionarios pactada para este año entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF --CCOO está valorando si se adhiere al acuerdo--, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Esto permitirá que la subida de este año, del 2,5%, se abonará este mismo mes de diciembre con efectos retroactivos desde el 1 de enero en un sólo pago, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025. Este pago adicional y único beneficiará a 540.000 efectivos del sector público estatal. A modo de ejemplo, para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, en diciembre se le abonaría una nómina adicional con los atrasos de 2025 por 1.140 euros aproximadamente.

¿Y los que no son funcionarios del Estado?

Por su parte, el resto de las administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025, en el marco de la negociación sindical de cada ámbito de la administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en diciembre de 2025.

Para 2026 se aplicará un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

El Gobierno da vía libre a subir el sueldo de funcionarios un 2,5% este año y un 1,5% para 2026 EP

Subidas en 2026, 2027 y 2028

Según ha recordado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, los incrementos salariales de 2025 y 2026 aprobados forman parte de la subida global del 11% acordada por el Ministerio de Función Pública con UGT y CSIF para el periodo 2025-2028. En concreto, este 11% se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

Este acuerdo vincula a todas las administraciones públicas, es decir, a los casi 3,5 millones de empleados públicos contabilizados en España, pero el Real Decreto aprobado en diciembre contempla el pago para los funcionarios de la Administración General del Estado. «Obviamente, como ha ocurrido siempre, el resto de administraciones, para sus servidores públicos, tienen que aplicar la cantidad, pero el pago se tiene que acordar en cada territorio. (...) Cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, tiene que acordar la forma de pago. Las hay que lo van a hacer en un solo pago, como la Administración General del Estado, en diciembre», ha apuntado el ministro.