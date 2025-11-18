Mercadona estrena una nueva sección esta semana en once tiendas de toda España La cadena valenciana continúa trabajando para mejorar la experiencia de compra de sus clientes

A. Pedroche Martes, 18 de noviembre 2025, 01:08 Comenta Compartir

Mercadona es la cadena de supermercados líder en España. También cuenta con tiendas en Portugal. Su enorme crecimiento ha convertido a su propietario, Juan Roig, en una de las personas más ricas de nuestro país según la revista Forbes. La marca se caracteriza por cuidar al máximo cada detalle. Tanto de sus productos como de la experiencia del consumidor. Suelen escuchar las peticiones de sus clientes. Por ello, en 2018 comenzaron a introducir un servicio que era muy demandado. Mercadona ya contaba con algunos platos precocidanos, pero con el 'Listo para comer' empezaron a ofrecer elaboraciones creadas ahí mismo que la clientela pudiera adquirir para llevar o para comer en el propio establecimiento.

Al principio eran unas pocas tiendas las que contaban con este servicio. Tampoco había mucho entre lo que escoger. Sin embargo, viendo el éxito que tenía su propuesta, la cadena valenciana decidió ir incorporando el 'Listo para comer' en más supermercados a la vez que mejoraban su oferta. Lo que antes era un par de platos ahora son entrantes y aperitivos como tortillas, croquetas o ensaladas y otros platos más elaborados como pizzas, hamburguesas, bocadillos, platos de arroz, pasta, asados, sushi...

Los clientes también pueden acompañar su comida de una bebida fría. Refrescos, cerveza, zumos, agua...Además, en cada tienda encontrarán un espacio para poder calentar la comida si así lo desean y mesas donde sentarse para degustarla. El propio supermercado les ofrece cubiertos de madera y servilletas.

Nuevas aperturas

Esta semana, del 17 al 23 de noviembre, Mercadona estrenará esta sección en once supermercados repartidos por toda la geografía española, incluyendo también una tienda de la Comunitat Valenciana:

17 de noviembre

Sabadell (Barcelona) – C/ Blasco de Garay, 31.

Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) – Avda. Reyes Católicos, 4.

Ourense (Ourense) – Avda. Santiago, 17.

Antequera (Málaga) – Avda. de la Estación.

Palamós (Girona) – C/ Rafel Savalls, 9.

Cáceres (Cáceres) – C/ Torre de Floripes, 6.

Catarroja (Valencia) – C.º Real, 99.

El Ejido (Almería) – Avda. del Oasis.

Vigo (Pontevedra) – Avda. García Barbón, 106.

19 de noviembre

Lucena (Córdoba) – Avda. del Parque, 10.

Carboneras (Almería) – C.º del Carril, 6.

20 de noviembre

Pinto (Madrid) – Avda. Antonio López, 18.

Otras novedades de Mercadona

Este 2025 ha sido un año muy importante para la cadena valenciana. Ha decidido apostar fuerte e invertir en mejorar su servicio. Ahora los clientes cuentan con un código QR que facilita su compra y el seguimiento de productos de carnicería, charcutería o pescadería. También han incorporado máquinas de café. Conscientes de la nueva manera de desplazarse de los más jóvenes, ahora hay un parking sólo para patinetes eléctricos en la entrada de sus supermercados.

Temas

Mercadona