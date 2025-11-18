Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una clienta realiza su compra en Mercadona, imagen de archivo. Irene Marsilla

Mercadona estrena una nueva sección esta semana en once tiendas de toda España

La cadena valenciana continúa trabajando para mejorar la experiencia de compra de sus clientes

A. Pedroche

A. Pedroche

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:08

Comenta

Mercadona es la cadena de supermercados líder en España. También cuenta con tiendas en Portugal. Su enorme crecimiento ha convertido a su propietario, Juan Roig, en una de las personas más ricas de nuestro país según la revista Forbes. La marca se caracteriza por cuidar al máximo cada detalle. Tanto de sus productos como de la experiencia del consumidor. Suelen escuchar las peticiones de sus clientes. Por ello, en 2018 comenzaron a introducir un servicio que era muy demandado. Mercadona ya contaba con algunos platos precocidanos, pero con el 'Listo para comer' empezaron a ofrecer elaboraciones creadas ahí mismo que la clientela pudiera adquirir para llevar o para comer en el propio establecimiento.

Al principio eran unas pocas tiendas las que contaban con este servicio. Tampoco había mucho entre lo que escoger. Sin embargo, viendo el éxito que tenía su propuesta, la cadena valenciana decidió ir incorporando el 'Listo para comer' en más supermercados a la vez que mejoraban su oferta. Lo que antes era un par de platos ahora son entrantes y aperitivos como tortillas, croquetas o ensaladas y otros platos más elaborados como pizzas, hamburguesas, bocadillos, platos de arroz, pasta, asados, sushi...

Los clientes también pueden acompañar su comida de una bebida fría. Refrescos, cerveza, zumos, agua...Además, en cada tienda encontrarán un espacio para poder calentar la comida si así lo desean y mesas donde sentarse para degustarla. El propio supermercado les ofrece cubiertos de madera y servilletas.

Noticias relacionadas

Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada

Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada

Mercadona ofrece formación remunerada y un sueldo de 2.280 euros por trabajar de cajero en sus supermercados

Mercadona ofrece formación remunerada y un sueldo de 2.280 euros por trabajar de cajero en sus supermercados

Mercadona desvela el origen de las naranjas que venderá esta campaña en sus supermercados

Mercadona desvela el origen de las naranjas que venderá esta campaña en sus supermercados

Mercadona desvela el origen de sus huevos y aclara si son de gallinas criadas en jaula

Mercadona desvela el origen de sus huevos y aclara si son de gallinas criadas en jaula

Nuevas aperturas

Esta semana, del 17 al 23 de noviembre, Mercadona estrenará esta sección en once supermercados repartidos por toda la geografía española, incluyendo también una tienda de la Comunitat Valenciana:

17 de noviembre

Sabadell (Barcelona) – C/ Blasco de Garay, 31.

Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) – Avda. Reyes Católicos, 4.

Ourense (Ourense) – Avda. Santiago, 17.

Antequera (Málaga) – Avda. de la Estación.

Palamós (Girona) – C/ Rafel Savalls, 9.

Cáceres (Cáceres) – C/ Torre de Floripes, 6.

Catarroja (Valencia) – C.º Real, 99.

El Ejido (Almería) – Avda. del Oasis.

Vigo (Pontevedra) – Avda. García Barbón, 106.

19 de noviembre

Lucena (Córdoba) – Avda. del Parque, 10.

Carboneras (Almería) – C.º del Carril, 6.

20 de noviembre

Pinto (Madrid) – Avda. Antonio López, 18.

Otras novedades de Mercadona

Este 2025 ha sido un año muy importante para la cadena valenciana. Ha decidido apostar fuerte e invertir en mejorar su servicio. Ahora los clientes cuentan con un código QR que facilita su compra y el seguimiento de productos de carnicería, charcutería o pescadería. También han incorporado máquinas de café. Conscientes de la nueva manera de desplazarse de los más jóvenes, ahora hay un parking sólo para patinetes eléctricos en la entrada de sus supermercados.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  8. 8 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  9. 9 Las frases de Mazón en la comisión de la dana en el Congreso: «¿Podría haber salido de El Ventorro a las 19.07? Podría. Nada hubiera cambiado»
  10. 10

    Las víctimas aguas arriba del barranco del Poyo estaban totalmente desprotegidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mercadona estrena una nueva sección esta semana en once tiendas de toda España

Mercadona estrena una nueva sección esta semana en once tiendas de toda España