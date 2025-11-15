Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Linea de cajas del Mercadona. Borja Luna

Mercadona ofrece formación remunerada y un sueldo de 2.280 euros por trabajar de cajero en sus supermercados

La cadena de distribución busca personal para trabajar en sus establecimientos

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:12

Mercadona ha lanzado una oferta de empleo para trabajar en sus supermercados. La cadena de distribución presidida por Juan Roig ha publicado a través de su portal de empleo una serie de vacantes para ocupar diferentes secciones en sus establecimientos por unos ingresos de 2.300 euros mensuales.

Para poder acceder a este puesto de cajero, la cadena demanda el graduado en Educación Secundaria Obligatoria, no pide ningún requisito más. Además, tampoco hace falta contar con experiencia previa ya que la propia cadena ofrece formación durante la estancia dentro de la empresa.

Esto se debe a que el personal de tiendas puede ocupar otras secciones más allá que la línea de cajas como el de comida preparada, horno, charcutería o pescadería.

La oferta contractual de Mercadona consiste en jornadas de cuarenta horas semanales repartidas en dos turnos rotativos, mañana y tarde. Los contratos temporales suponen unos ingresos de 1.685 euros mensuales. Mientras que el personal con contrato indefinido puede percibir una suma de hasta 2.280 euros al mes.

Para aquellos que tengan menos disponibilidad, tienen la posibilidad de escoger una vacante con jornada parcial. En esta modalidad de veinte o quince horas a la semana, el sueldo parte desde los 843 y 632 euros al mes respectivamente.

Por otro lado, Mercadona también busca preparadores de pedidos y repartidores para su servicio de venta online, para el que cuenta con almacenes específicos repartidos por varias provincias de España como Sevilla, Valencia, Barcelona o Madrid.

