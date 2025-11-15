Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Euromillones de este viernes deja un nuevo millonario en un municipio de 850 habitantes
Naranjas de Mercadona. Mercadona

Mercadona desvela el origen de las naranjas que venderá esta campaña en sus supermercados

Procederán de campos de Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Catalunya

J.Zarco

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:12

Mercadona ha anunciado que ha arrancado la campaña nacional de la naranja, en la que comercializará 131.000 toneladas de naranja y se extenderá hasta el próximo mes de agosto. La empresa sigue apostando por el consumo de productos de origen español, del que se compone el 85% de su surtido.

En un comunicado, la compañía explica que sus naranjas procederán de campos de Comunitat Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Catalunya, gracias a la colaboración con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.

En la Comunitat Valenciana, colabora con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres y Vicente Giner

Ofrecerán en todas sus tiendas sus naranjas en tres formatos principales: a granel y malla de 3 y 5 kilos. La campaña de cítricos de origen nacional de Mercadona arrancó el pasado mes de octubre con el limón y la mandarina, ambos de proveedores españoles.

«La apuesta de Mercadona por la naranja nacional reafirma su compromiso con el sector primario y con sus 'Jefes' (como internamente denominan a sus clientes). Gracias al trabajo realizado con sus proveedores, la compañía logra alargar la disponibilidad de la naranja nacional hasta finales de verano, fomentando así el consumo de frutas de temporada y de proximidad», explican desde la cadena de Juan Roig.

Mercadona recalca también su apuesta por el consumo de cítricos y del zumo de naranja recién exprimido disponible en la sección de Fruta y Verdura en los tres formatos de envase habituales (250 mililitros, 500 mililitros y 1 litro).

Este servicio, que comenzó a implantarse en 2016 en todas las tiendas de la compañía, es un proyecto que se desarrolló a través de la innovación conjunta entre Mercadona, el proveedor especialista Zumex y los propios clientes.

