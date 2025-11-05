Mercadona busca personal sin experiencia previa para trabajar dos días por semana con sueldo de 632 euros más pluses La cadena valenciana de supermercados publica nuevas vacantes practicamente a diario

D. Merino Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:03

Mercadona busca personal para reforzar la plantilla. La cadena valenciana liderada por Juan Roig continúa en esa búsqueda constante de mejorar la experiencia de sus clientes y todo pasa por ampliar el número de trabajadores de diferentes puntos de la geografía nacional.

Para ello, la empresa publica en el nuevo portal de empleo, puesto en marcha el pasado mes de julio, diferentes propuestas de la empresa acordes a las preferencias de cada uno. Un espacio que permite a la persona interesada crear un perfil persona de forma ágil y hacer seguimiento de los procesos de selección en los que esté participando.

En este sentido, y en vísperas de la próxima campaña de Navidad, Mercadona va publicando diferentes vacantes en diferentes áreas de la empresa como tiendas, bloques logísticos, Mercadona online, Mercadona IT (tecnología) y oficinas.

Los requisitos más habituales son el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el carnet de conducir con un año de antigüedad, en el caso de repartidores. Por otra parte, la empresa exige la titulación específica obligatoria dependiendo de algún puesto concreto, pero, sobre todo, que los candidatos compartan los valores de la compañía y muestren buena iniciativa para aprender.

Últimas ofertas de empleo

Mercadona busca personal para preparar pedidos en vacantes cuyas condiciones pueden variar desde las 40 horas semanales con sueldos de 1.685 euros; 22,5 horas semanales (3 días por semana) con sueldos de 948 euros; y 15 horas/semana (2 días) por 632 euros. Para ello, solo solicita ganas y compromiso con la empresa.

No es la única oferta reciente de la cadena de alimentación, que también publica otras para personal en tienda para trabajar cuatro horas al día por un sueldo de hasta 1.140 euros al mes en jornada parcial en sus supermercados, en un trabajo de veinte horas a la semana distribuidos en tres o cinco días, según la necesidad de cada establecimiento. Los turnos para estos puestos son rotativos de mañana y de tarde. Mientras que el salario parte desde los 843 hasta los 1.140 euros mensuales con contrato indefinido.

Cabe recordar que en los supermercados de Mercadona, las ofertas más habituales son de 15, 20 y 40 horas semanales. Las jornadas pueden ser de horario fijo o rotativo y los sueldos de 632 a 855 euros brutos (15 horas), de 843 a 1.140 euros (20 euros) y de 1.685 a 2.280 euros (40 horas).

Los perfiles en supermercados corresponden a puestos de trabajo correspondiente a personal de tienda (cajeros, dependientes, reponedores...), repartidores, técnicos de mantenimiento, auxiliares de mantenimiento o técnico de refrigeración, entre otros. Los sueldos a jornada completa son de 1.685 euros brutos al mes.

Mercadona paga en el primer año de trabajo en la empresa, para una jornada de 40 horas semanales, un salario de 1.685 euros brutos al mes. Con más de cuatro años de antigüedad, los trabajadores cobran un total de 2.280 euros brutos al mes.

Los puestos técnicos requieren titulación acorde con las caraterísticas del trabajo a desarrollar y los salarios son considerablemente mayores (de 35.550 a 43.700 euros brutos anuales, por ejemplo, en el caso de un Técnico Modern Workplace).