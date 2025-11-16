Mercadona desvela el origen de sus huevos y aclara si son de gallinas criadas en jaula En apenas seis meses, el precio de este alimento ha vuelto a dispararse

El aumento del precio de los huevos, uno de los alimentos más consumidos en los hogares españoles y un habitual en la cesta de la compra, está siendo un auténtico quebradero de cabeza para los consumidores. En apenas seis meses, el precio de los huevos ha vuelto a dispararse. Las categorías más económicas, los huevos M de jaula o de suelo, cuestan hoy alrededor de un euro más por docena que hace medio año.

El motivo principal detrás de esta inflación es la gripe aviar, que ha obligado a sacrificar millones de gallinas ponedoras en todo el mundo, sobre todo en EE.UU. A su vez, ha generado una escasez del producto en el país. Frente a este escenario, los consumidores buscan las opciones más baratas en los supermercados. En el caso de Mercadona, el propio Juan Roig reconocío hace unas semanas que se vieron obligados a aumentar su precio debido a la situación de Estados Unidos. En Mercadona la docena de huevos tamaño M de su propia marca cuesta 3'10 euros. El tamaño L cuesta 3'30€ la docena.

Respecto su origen, Mercadona cumple la Política de Bienestar Animal que incluye el compromiso libre de jaula para 2025, tal y como indica la compañía en su página web. Lo que supone el abandono progresivo de la venta de huevo procedente de jaula.

Actualmente, la compañía ya ofrece en todas sus tiendas huevos de gallinas criadas fuera de jaulas, bien de animales sueltos en gallinero o también camperas. De hecho, el 65% de los huevos frescos vendidos en sus supermercados provienen de gallinas libres de jaula. Los proveedores, y en general la industria avícola española, «están haciendo un gran esfuerzo en este complejo proceso de transformación», explican desde Mercadona.

A pesar de las condiciones del mercado y la complejidad del proceso de transformación, en los últimos meses, los proveedores han seguido renovando sus instalaciones e invirtiendo en nuevas infraestructuras para avanzar en el cambio completo, sin descuidar su compromiso con la producción y asegurando así el suministro continuo de huevos a nuestros clientes.

Desde que comenzó este proyecto, los proveedores de la compañía ya han destinado más de 200 millones de euros a la adaptación de sus instalaciones y procesos hacia la producción de huevos de gallinas libres de jaula. Se espera que esta inversión supere los 400 millones de euros una vez que la transformación esté completamente terminada.