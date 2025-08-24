De dónde son las frutas y verduras de Aldi La cadena comprará un 30% más de alimentos para otoño a productores españoles, hasta 8.490 toneladas

Son muchos los clientes que cada vez están más concienciados con la importancia de comprar productos locales y de proximidad, incluso en el supermercado. Las grandes compañías se hacen eco de esta tendencia y apuestan progresivamente por incorporar alimentos de calidad comprados a productores españoles, en una clara apuesta por la agricultura del país.

Uno de los supermercados que apuesta fuerte por la cercanía es la cadena alemana Aldi, que prevé adquirir este otoño más de 8.489 toneladas de productos frescos de proximidad, lo que supone un 30% más que en el mismo periodo del año anterior, según informa en un comunicado la compañía.

En concreto, entre los productos adquiridos de cara a la temporada otoñal figuran frutas como granadas, higos, manzanas, caquis, castañas y uvas, y en cuanto a verduras, berenjenas, calabazas, lechugas, pepinos, pimientos, puerros o zanahorias.

De esta forma, la cadena de supermercados adquirirá estos frutas a proveedores nacionales de Aragón, Extremadura, Cataluña y Comunitat Valenciana, mientras que la verdura procederá de Andalucía, Castilla y León, Murcia y Navarra.

La enseña ha señalado que esta apuesta por el producto nacional responde directamente a las preferencias del consumidor español, que cada vez valora más el origen de los alimentos que consume. Según el Observatorio de Productos Frescos de Aldi, el 85% de los consumidores prefiere comprar frescos de origen nacional, y cuatro de cada 10 busca en concreto que sean de su región, por mayor cercanía, sabor y confianza.

Para dar respuesta a esta demanda, la firma trabaja con una red de proveedores locales con los que mantiene relaciones estables y de largo plazo, lo que le permite ajustar su propuesta de frescos a cada temporada. Gracias a estos acuerdos, casi nueve de cada 10 verduras y siete de cada 10 frutas disponibles en sus supermercados proceden de productores nacionales.