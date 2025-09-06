De dónde son las frutas de hueso de Consum Melocotones, paraguayos, nectarinas, albaricoques y ciruelas estarán a la venta en los supermercados de la cadena hasta finales del mes de octubre

Cada vez son más quienes buscan llevar una alimentación saludable e incorporan a sus platos una gran cantidad de frutas y verduras y los compran a diario como una parte fundamental de su dieta. Además del auge por un estilo de vida sano, también crece la concienciación por la compra de productos locales y son muchos los ciudadanos que optan por vigilar el origen de los alimentos que consumen.

Las cadenas de supermercado son conscientes de ello y apuestan cada vez más por el producto local para su oferta, como es el caso de Aldi con sus frutas y verduras para la próxima temporada, o de Consum. La cooperativa valenciana cuenta con una amplia variedad de proveedores de la Comunitat para llenar sus estanterías con opciones muy diversas.

Para esta campaña, la compañía explica que ha comprado más de 7.700 toneladas de fruta de hueso, un 19% más que la campaña anterior. Los melocotones, paraguayos, nectarinas, albaricoques y ciruelas que vende Consum esta temporada es de origen Comunitat Valenciana y Cataluña, así como de zonas de cultivo de Región de Murcia, Andalucía, Extremadura y Aragón. De esta forma, la cooperativa mantiene su apuesta por productos de proximidad para abastecer a sus cerca de 1.000 supermercados, entre tiendas Consum y franquicias Charter.

«Este año Consum ha incrementado la compra de albaricoques, nectarinas, paraguayos y melocotones (amarillo y rojo) cerca de un 18% respecto al año anterior y un 15%, la de ciruelas. La mayor parte de estas frutas de hueso provienen de agricultores locales de Murcia, Badajoz, Lleida, Aragón y Sevilla», indica la propia cadena de supermercados.

La temporada de fruta de hueso, que durará hast finales del mes de octubre, arrancó en el mes de junio con las ciruelas rojas, albaricoques y melocotón rojo, a los que se les ha ido sumando el resto de las variedades como el melocotón amarillo, paraguayo, nectarina, albaricoque y ciruelas,.