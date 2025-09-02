Mercadona estrena sección esta semana en tres supermercados de España La cadena también regresa a su horario habitual en este inicio de mes

J.Zarco Martes, 2 de septiembre 2025, 20:26

Mercadona comienza septiembre con el objetivo de seguir siendo el supermercado de referencia para los españoles. El inicio de mes ha llegado con un cambio, ya que se termina el horario de verano y a partir de ahora sus supermercados volverán a cerrar a las 21:30 horas en lugar de a las 22:00.

Mercadona sigue funcionando a la perfección, y por ello vuelven a apostar por su horario habitual. La prueba de su éxito es que en 2024 obtuvieron una cifra récord de facturación y beneficios. La cadena de Juan Roig no deja de renovarse y ha incorporado novedades como un nuevo parking en la entrada de sus supermercados, pasando por un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de sus productos hasta un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

Pero en esta primera semana de septiembre Mercadona también realiza nuevas aperturas de su exitosa sección 'Listo para comer'. Concretamente, en tres supermercados. Este lunes 1 de septiembre se puso en marcha en el de Badalona (Barcelona), en la calle C/ Miguel Servet, 219 y en Ibi (Alacant), en la Pza. Centenari del Joguet, 1.

Este miércoles 3 se implantará en el de Zaragoza (Zaragoza) en la C/ Doctor Iranzo, 61. No solo eso, ya que a lo largo del mes de septiembre estará disponible 'Listo para comer' en 18 nuevos supermercados, que son los siguientes:

1 de septiembre

Badalona (Barcelona) - C/ Miguel Servet, 219.

Ibi (Alacant) - Pza. Centenari del Joguet, 1.

3 de septiembre

Zaragoza (Zaragoza) - C/ Doctor Iranzo, 61.

8 de septiembre

Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) - Avda. Ramón y Cajal, 4.

Murcia (Murcia) - C/Mayor, 94.

Cassa de la Selva (Girona) - C/ de la Vía, 6.

9 de septiembre

Sabadell (Barcelona) - C/ Viladomat, 195.

15 de septiembre

Barcelona (Barcelona) - C/ Veneçuela, 139.

Vigo (Pontevedra) - Avda. Madrid, 108.

Melilla (Melilla) - C/ del Marqués de los Vélez, 9.

Cieza (Murcia) - Ctra. N-301 Km. 354.

19 de septiembre

Esplugues de Llobregat (Barcelona) - C/ 8 de Març, 75.

22 de septiembre

Monòver/Monóvar (Alacant) - Ronda General Verdú.

Alhaurín de la Torre (Málaga) - Avda. de los Cortijos.

25 de septiembre

Gijón (Asturias) - Ctra. AS-II, Km-22.

29 de septiembre

Olivenza (Badajoz) - C.º del Polvorín.

Badalona (Barcelona) - C/ Seu D'urgell, 44.

30 de septiembre

Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - Avda. Juan Carlos I, 29 (CC Las Ramblas).

Listo para comer

Mercadona cuenta con más de 1.110 tiendas con esta sección en España y Portugal. En ella se ofrecen distintos platos cocinados listos para llevarte a tu casa. No obstante, quien lo prefiera puede tomarlos allí mismo, ya que hay disponible mesas y sillas.

