Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la luz baja más de 6 euros este miércoles y deja ocho horas gratis
Un pasillo de Mercadona. Nacho García

Mercadona estrena sección esta semana en tres supermercados de España

La cadena también regresa a su horario habitual en este inicio de mes

J.Zarco

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:26

Mercadona comienza septiembre con el objetivo de seguir siendo el supermercado de referencia para los españoles. El inicio de mes ha llegado con un cambio, ya que se termina el horario de verano y a partir de ahora sus supermercados volverán a cerrar a las 21:30 horas en lugar de a las 22:00.

Mercadona sigue funcionando a la perfección, y por ello vuelven a apostar por su horario habitual. La prueba de su éxito es que en 2024 obtuvieron una cifra récord de facturación y beneficios. La cadena de Juan Roig no deja de renovarse y ha incorporado novedades como un nuevo parking en la entrada de sus supermercados, pasando por un novedoso código QR que permite mejorar la trazabilidad de sus productos hasta un pequeño espacio con máquina de café para llevar.

Pero en esta primera semana de septiembre Mercadona también realiza nuevas aperturas de su exitosa sección 'Listo para comer'. Concretamente, en tres supermercados. Este lunes 1 de septiembre se puso en marcha en el de Badalona (Barcelona), en la calle C/ Miguel Servet, 219 y en Ibi (Alacant), en la Pza. Centenari del Joguet, 1.

Este miércoles 3 se implantará en el de Zaragoza (Zaragoza) en la C/ Doctor Iranzo, 61. No solo eso, ya que a lo largo del mes de septiembre estará disponible 'Listo para comer' en 18 nuevos supermercados, que son los siguientes:

1 de septiembre

Badalona (Barcelona) - C/ Miguel Servet, 219.

Ibi (Alacant) - Pza. Centenari del Joguet, 1.

3 de septiembre

Zaragoza (Zaragoza) - C/ Doctor Iranzo, 61.

8 de septiembre

Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) - Avda. Ramón y Cajal, 4.

Murcia (Murcia) - C/Mayor, 94.

Cassa de la Selva (Girona) - C/ de la Vía, 6.

9 de septiembre

Sabadell (Barcelona) - C/ Viladomat, 195.

15 de septiembre

Barcelona (Barcelona) - C/ Veneçuela, 139.

Vigo (Pontevedra) - Avda. Madrid, 108.

Melilla (Melilla) - C/ del Marqués de los Vélez, 9.

Cieza (Murcia) - Ctra. N-301 Km. 354.

19 de septiembre

Esplugues de Llobregat (Barcelona) - C/ 8 de Març, 75.

22 de septiembre

Monòver/Monóvar (Alacant) - Ronda General Verdú.

Alhaurín de la Torre (Málaga) - Avda. de los Cortijos.

25 de septiembre

Gijón (Asturias) - Ctra. AS-II, Km-22.

29 de septiembre

Olivenza (Badajoz) - C.º del Polvorín.

Badalona (Barcelona) - C/ Seu D'urgell, 44.

30 de septiembre

Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) - Avda. Juan Carlos I, 29 (CC Las Ramblas).

Listo para comer

Mercadona cuenta con más de 1.110 tiendas con esta sección en España y Portugal. En ella se ofrecen distintos platos cocinados listos para llevarte a tu casa. No obstante, quien lo prefiera puede tomarlos allí mismo, ya que hay disponible mesas y sillas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  4. 4 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  5. 5 A prisión por intentar matar a un hombre en un pub de Paiporta tras cortarle la yugular
  6. 6 Cómo pedir el bono comercio en Valencia y cuándo se puede usar
  7. 7

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  8. 8 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  9. 9 Quién es Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF: su conexión con Julián Alvárez
  10. 10 Roban 30.000 euros tras desvalijar el piso de unas víctimas de la dana en Benetússer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mercadona estrena sección esta semana en tres supermercados de España

Mercadona estrena sección esta semana en tres supermercados de España