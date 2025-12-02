Una empresa echa a un trabajador dos veces en el mismo mes y la justicia les obliga a abonar 46.665 euros de indemnización por despido improcedente El tribunal confirma la improcedencia del despido y condena a la compañía a readmitir al empleado o al pago de la cantidad

Todo comienza a finales de 2023, cuando este empleado, que realizaba la función de gestor de transportes, estaba de baja por una incapacidad temporal. A mediados de diciembre, la empresa le informó del despido por motivos disciplinarios, una decisión que, días después, rectificaron de manera sorpresiva, solo para notificar el despido el 29 del mismo mes.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la sentencia que declara improcedente el despido y condena a la compañía a readmitir al empleado o abonar una indemnización de 46.665 euros.

La empresa recurrió al TSJA alegando que el único despido real fue el notificado el día 29, el cual no habia sido impugnado previamente y que, por tanto, debía declararse la falta de acción del trabajador.

Sin embargo, el tribunal desestimó este recurso al considerar que no constaba que el empleado hubiera aceptado en ningún momento su reincorporación tras la notificación del primer despido.

Asímismo, la sala invalidó el argumento de la empresa acerca de la transgresión de la buena fe contractual por parte del trabajador. La compañía presentó un informe de un detective privado que lo había grabado saliendo a correr, argumentando que este hecho era incompatible con su baja médica.

El tribunal determinó que hacer ejercicio de manera moderada no puede equipararse a una jornada laboral ordinaria y que no quedó acreditada que dicha actividad afectára al proceso de recuperación.

La Sala de lo Social del TSJA desestimó todas las pretensiones de la empresa en su sentencia 666/2025. La resolución confirma la improcedencia del despido y condena a la empresa al pago de las costas del proceso.

