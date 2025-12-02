Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del lunes toca en un pueblo famoso por ser la sede central de una gran empresa
una mujer en imagen de archivo. RC

Una empresa echa a un trabajador dos veces en el mismo mes y la justicia les obliga a abonar 46.665 euros de indemnización por despido improcedente

El tribunal confirma la improcedencia del despido y condena a la compañía a readmitir al empleado o al pago de la cantidad

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:08

Comenta

Todo comienza a finales de 2023, cuando este empleado, que realizaba la función de gestor de transportes, estaba de baja por una incapacidad temporal. A mediados de diciembre, la empresa le informó del despido por motivos disciplinarios, una decisión que, días después, rectificaron de manera sorpresiva, solo para notificar el despido el 29 del mismo mes.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la sentencia que declara improcedente el despido y condena a la compañía a readmitir al empleado o abonar una indemnización de 46.665 euros.

La empresa recurrió al TSJA alegando que el único despido real fue el notificado el día 29, el cual no habia sido impugnado previamente y que, por tanto, debía declararse la falta de acción del trabajador.

Sin embargo, el tribunal desestimó este recurso al considerar que no constaba que el empleado hubiera aceptado en ningún momento su reincorporación tras la notificación del primer despido.

Noticias relacionadas

La Ley de Alquileres lo confirma: el propietario debe indemnizar al inquilino al recuperar su vivienda si incumple esta normativa

La Ley de Alquileres lo confirma: el propietario debe indemnizar al inquilino al recuperar su vivienda si incumple esta normativa

Despiden a una directora de CaixaBank por ausentarse para ir a la peluquería y tiene derecho a paro

Despiden a una directora de CaixaBank por ausentarse para ir a la peluquería y tiene derecho a paro

Asímismo, la sala invalidó el argumento de la empresa acerca de la transgresión de la buena fe contractual por parte del trabajador. La compañía presentó un informe de un detective privado que lo había grabado saliendo a correr, argumentando que este hecho era incompatible con su baja médica.

El tribunal determinó que hacer ejercicio de manera moderada no puede equipararse a una jornada laboral ordinaria y que no quedó acreditada que dicha actividad afectára al proceso de recuperación.

La Sala de lo Social del TSJA desestimó todas las pretensiones de la empresa en su sentencia 666/2025. La resolución confirma la improcedencia del despido y condena a la empresa al pago de las costas del proceso.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  3. 3 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  4. 4 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  5. 5

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  6. 6

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  7. 7 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  8. 8 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  9. 9 Otro ataque al cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja: un hombre rompe a golpes la puerta e insulta a los agentes
  10. 10

    El conseller de Educación admite el error de irse a casa la mañana de la dana: «No teníamos la información correcta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una empresa echa a un trabajador dos veces en el mismo mes y la justicia les obliga a abonar 46.665 euros de indemnización por despido improcedente

Una empresa echa a un trabajador dos veces en el mismo mes y la justicia les obliga a abonar 46.665 euros de indemnización por despido improcedente