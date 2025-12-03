Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hotel Palacio Vallier, en diciembre de 2023, en Valencia. Irene Marsilla.

El dueño de uno de los hoteles más lujosos de Valencia vende su empresa de juego a Cirsa

Fidel Molina, que posee el Palacio Vallier a través de la compañía MyR, se desprende del 100% de las participaciones en Comatel

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:55

El empresario Fidel Molina ha decidido vender su negocio del juego y centrarse en la empresa hotelera que preside, MyR hotels, de la que forma parte el hotel Palacio Vallier, uno de los más lujosos del 'cap i casal' y ubicado en el centro de la ciudad. Así, las máquinas recreativas que Comatel tiene repartidas por centenares de establecimientos en España pasan a ser propiedad de la multinacional del juego y del ocio Cirsa desde este miércoles, que adquiere el 100% de las participaciones sociales.

La compra va en línea con la política de adquisiciones de Cirsa, que en los últimos meses se ha invertido en casinos de Perú y de Marruecos, entre otros. «Estamos comprando empresas que sean solventes para aumentar la cartera y Comatel la teníamos en el radar desde hace tiempo», señalan desde la compañía.

La operación se financiará con la liquidez disponible de la compañía y el impacto en el apalancamiento proforma de Cirsa no es significativo. La compañía prefiere no dar datos del dinero invertido en la operación.

Molina mantendrá la participación en otras sociedades relacionadas con el sector, concretamente con la distribución de máquinas, ya que únicamente ha vendido la parte de la instalación y del mantenimiento de las máquinas recreativas en los locales y establecimientos.

La compra del espacio donde más adelante se constuiría el Palacio Vallier por parte del presidente de Comatel estuvo marcada por las sospechas de ocultación de beneficios a la Hacienda Pública. En marzo de 2018, funcionarios de la Agencia Tributaria acompañados de agentes policiales entraron en la sede de Comatel y Euroinversiones 2000 para recabar toda la documentación posible al existir «indicios sólidos» de que se había producido el delito.

El espacio en el que está ubicado el Palacio Vallier es el que albergaba la antigua sede del PSPV, en la calle Blanquerías. El empresario lo adquirió por 5,8 millones de euros.

