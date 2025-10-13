Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una tienda de Consum. LP

Comunicado de Consum sobre el horario de sus tiendas en la Comunitat este lunes tras la alerta roja por lluvias

La cooperativa ha confirmado que al menos una treintena de sus establecimientos permanecerán cerrados

A. Pedroche

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:47

Este lunes la dana Alice está causando estragos en la Comunitat Valenciana; especialmente en la provincia de Valencia. Lo peor, por el momento, ha caído en Gandia. La localidad de La Safor ha acumulado precipitaciones de 100 l/m2 en apenas una hora. En un principio la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado un aviso rojo hasta las 15.00 horas, pero lo ha alargado hasta medianoche. El organismo advierte de que estamos ante un «peligro extraordinario», subraya que «puede haber inundaciones y crecidas repentinas» y pide «¡Precaución!» y seguir «las recomendaciones de Protección Civil».

Ante esta situación, la cooperativa Consum ha informado a sus clientes que, debido a esta alerta roja, algunas de sus tiendas de la provincia de Valencia permanecerán cerradas hasta el fin del aviso. En total 30 establecimientos que bajarán la persiana lo que queda de día pese a que el principio el cierre solo era hasta las 15.00 horas. Además, el servicio de tienda online también queda suspendido en las zonas afectadas.

Desde Consum han querido subrayar que la seguridad de trabajadores y clientes es lo primero y han agradecido la comprensión ante una situación tan excepcional. Cabe recordar que ante episodios de lluvias de este tipo, la cooperativa procederá siempre de la misma manera. El director general de Consum, Antonio Rodríguez, ya anunció en mayo que las tiendas de la cooperativa cerrarán sus puertas siempre que se declare una alerta roja meteorológica para evitar riesgos tanto a los consumidores como a los propios empleados de la compañía.

Se trata de una medida que se impuso después de la fatídica dana que tuvo lugar en Valencia el pasado 29 de octubre de 2024: «La dana es una catástrofe que nadie se esperaba y que es difícil de gestionar. Cuando haya alerta roja vamos a cerrar las instalaciones en previsión de evitar que pasen estas cosas porque ha sido muy dramático para nuestro personal», señaló.

