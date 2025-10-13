Pánico en Gandia: «El techo de la guardería de mi hija se ha caído y he tenido que ir corriendo a por ella» La tromba de agua ha generado acumulaciones importantes en calles y accesos e instantes de tensión entre los vecinos

A. Talavera/ Bea de Zúñiga Alzira Lunes, 13 de octubre 2025, 14:02 | Actualizado 14:37h. Comenta Compartir

La dana Alice está golpeando con fuerza este lunes zonas del litoral sur de Valencia. En Gandia, que ya ha registrado más de 134 litros por metro cuadrado en lo que llevamos de día, ha vuelto a ser uno de los lugares donde el temporal está causando mayores problemas.

La tromba de agua que ha descargado durante tan sólo unas horas ha provocado grandes acumulaciones de agua, problemas en la circulación y que se vivan momentos de pánico. Uno de los focos principales del temor ha estado en los centros escolares que mantenían la jornada lectiva hasta la declaración este medio día de la alerta roja. De esta forma, la tormenta ha pillado a los menores en los colegios y se han provocado algunos problemas como la caída de parte del techo de un pasillo en una guardería.

«Me han llamado de la escoleta para que recogiera a mi hija porque se había caído parte del techo y me he quedado tirada con el coche en medio de una rotonda», explica María. Esta madre ha salido rápidamente hacia el centro escolar cuando ha recibido el aviso y ha intentado pasar por un punto que acumulaba gran cantidad de agua. Su vehículo se ha parado y ha tenido que abandonarlo y pedir ayuda para llegar a la guardería.

«Puede que haya pasado muy rápido pero sólo quería llegar a recogerla», reconoce esta mujer que ha tenido que avisar a la Policía para solicitar la retirada del coche.

Los niños de este centro escolar no han sufrido daños ya que se encontraban dentro de las aulas en el momento del derrumbe. El Ayuntamiento de Gandia ha suspendido las clases cuando se ha activado la alerta roja pero ha recordado que «los colegios son espacios seguros» por lo que ha recomendado tranquilidad hasta que los menores puedan salir de los centros. Sin embargo, algunos padres, sobre todo de niños que van a guardería, temían que si subía más el nivel del agua pudiera causar problemas al no contar estos recintos con una planta más elevada.

También están en alerta en los centros de mayores. En uno de los Centros de Día de Gandia se ha avisado a los bomberos para solicitar información de cómo actuar en caso de que comenzara a entrar agua en las instalaciones. «No ha llegado a pasar pero queríamos estar preparados», comenta una trabajadora de Los Brezos.

Y es que tras la dana del año pasado todas las precauciones son pocas. Además, Gandia ya sufrió importantes inundaciones el 29 de septiembre cuando fue una de las localidades donde se registraron más de 200 litros por metro cuadrado en tan sólo unas horas.

Alice está dejando un rastro de temor allá por donde pasa en la Comunitat. Algunos trabajadores también se han visto afectados por subida del nivel del agua en las calles de Gandia. «No puedo ir a trabajar porque tengo dos palmos de agua sobre la puerta del coche», señala la empleada de una empresa del polígono industrial.

También en el Hospital Sant Francesc de Borja la lluvia torrencial ha anegado el aparcamiento impidiendo en algunos momentos que se pudiera acceder a los vehículos.

Temas

Calles

Agua

Gandía

Alerta