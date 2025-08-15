Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
Obras en la CV-32. Iván Arlandis

Otra carretera en obras: la CV-32 se amplía tras veinte años de espera

Las obras para duplicar la Gombalda, entre Museros y Massamagrell, se prolongarán hasta 2027 y servirán para mejorar la seguridad vial

Isabel Domingo

Isabel Domingo

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 15:16

La avenida Pérez Galdós o Marqués del Turia, en el caso de la ciudad, el by-pass, la pista de Silla, la CV-35 ... y, también, otras carreteras comarcales que constituyen un eje fundamental de conexión viaria. Es el caso de la CV-32, conocida como la carretera de la Gombalda, que está en obras para duplicar el tramo entre Museros y Massamagrell. Apenas dos kilómetros de actuación que tendrán un gran impacto en l'Horta Nord por varios motivos, entre ellos, la reducción de las retenciones de tráfico que se generan durante las horas punta en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  2. 2 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  3. 3 La Real Sociedad inscribe a Guedes para Mestalla y deja sin hueco a Sadiq
  4. 4 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  5. 5

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  6. 6 Aemet mantiene el aviso naranja durante el puente de agosto en Valencia, no descarta chubascos y señala las zonas donde caerán
  7. 7 Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30
  8. 8

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin
  9. 9 El Levante UD - Alavés se emite en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis
  10. 10

    Una empresa valenciana denuncia «trato discriminatorio» tras el cierre de su terraza en Ibiza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Otra carretera en obras: la CV-32 se amplía tras veinte años de espera

Otra carretera en obras: la CV-32 se amplía tras veinte años de espera