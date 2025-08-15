Otra carretera en obras: la CV-32 se amplía tras veinte años de espera

La avenida Pérez Galdós o Marqués del Turia, en el caso de la ciudad, el by-pass, la pista de Silla, la CV-35 ... y, también, otras carreteras comarcales que constituyen un eje fundamental de conexión viaria. Es el caso de la CV-32, conocida como la carretera de la Gombalda, que está en obras para duplicar el tramo entre Museros y Massamagrell. Apenas dos kilómetros de actuación que tendrán un gran impacto en l'Horta Nord por varios motivos, entre ellos, la reducción de las retenciones de tráfico que se generan durante las horas punta en la zona.

Y es que esta carretera juega un «papel clave» -como decía el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus- en el ámbito logístico, ya que forma parte del triángulo que comprende las zonas industriales de Albuixech -donde está ubicada la factoría de Stadler, por ejemplo- y Massamagrell, así como su conexión con el by-pass, el puerto de Valencia y la zona industrial del sur del área metropolitana.

Además, la Gombalda actúa como un enlace clave entre la autovía V-21 y la A-7 (el by-pass, también en obras entre los enlaces por la CV-32 y la CV-35), atravesando las localidades de Massalfassar, Museros y Massamagrell. En la actualidad, la carretera registra un intenso tráfico de casi 20.000 vehículos diarios, de los cuales el 10% son pesados.

A pesar de que gran parte del trayecto ya ha sido desdoblado (de hecho, se hizo a comienzos de los 2000 entre la CV-300 y la V-21 y toda la intersección con la CV-300 y la A-7), aún quedaba pendiente este segmento de dos kilómetros, que presenta problemas de capacidad y seguridad vial. La duplicación de este tramo no sólo mejorará la fluidez del tráfico, sino que también contribuirá a un entorno vial más seguro ya que, por ejemplo, según recoge el proyecto de construcción, existen varios pasos peatonales a nivel que resultan especialmente peligrosos por la coincidencia de un elevado número de vehículos pesados con un tráfico peatonal y ciclista significativo.

Así que las máquinas y los desvíos es el día a día de los conductores que circulan por la zona. Las obras comenzaron a finales de enero, entre los entre los puntos kilométricos 3+500 y 5+500, y es ahora cuando se han hecho más evidentes. A cargo de la UTE OHLA y la valenciana Geocivil (su oferta se impuso a otras diez empresas), van a suponer una inversión de 17,13 millones y tienen un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que la previsión es que a comienzos de 2027 la duplicación de la Gombalda esté completada.

Pendiente desde hace dos décadas

Se cerrará así una reivindicación histórica que ha tenido diversos vaivenes desde que en 2005 se comenzara a redactar la primera propuesta, modificada posteriormente en 2007. Fue en 2016 cuando la Generalitat retomó la idea, sacándola a licitación para elaborar un de redactar un nuevo proyecto -estuvo a cargo de Vielca Ingenieros-, partiendo de la solución recogida en el proyecto redactado en 2007, actualizando el diseño a los cambios de normativa y nuevas necesidades surgidas.

El informe favorable sobre la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se obtuvo en 2018 y, un año después, se emitió el informe favorable del proyecto de construcción y se licitaron las obras con un presupuesto de 15,52 millones. De hecho, en octubre de 2022 comenzaron los trabajos, a los que concurrieron 13 empresas y se adjudicó a Pavasal por 12 millones.

Pero aquel contrato inicial se rescindió apenas siete meses después por la renuncia de la constructora, que había solicitado a comienzos de 2023 la fórmula de revisión de precios debido, entre otros motivos, a la escalada de precios de las materias primas, los servicios logísticos y la energía derivados de la guerra de Ucrania. De aquella intervención se realizaron obras por valor de más de 822.000 euros que no tuvieron que volver a realizarse.

En mayo de 2023, unas semanas antes de las elecciones que trajeron el cambio de gobierno en la Generalitat, se dio el visto bueno a una nueva licitación, esta vez con una revisión de precios al alza y un presupuesto base de 19,25 millones. Licitada en diciembre de ese año, la obra se adjudicó a mediados de octubre del año pasado, formalizándose en diciembre tras el impacto inicial de la dana, que obligó a la Conselleria a centrarse en la reconstrucción de 18 carreteras autonómicas afectadas.

Pasos superiores y carril bici

La duplicación de este tramo de la Gombalda ya en marcha incluye la construcción de dos pasos superiores (uno sobre la glorieta que conecta la Av. Barcelona de Museros con la Av. del Raval de Massamagrell y un otro superior sobre la vía férrea de titularidad de FGV) y un carril bici con pasarela sobre la CV-32 para facilitar el cruce seguro de peatones y bicicletas y conectar con la Vía Xurra que discurre a lo largo de la carretera CV-300.

El proyecto también contempla la remodelación de la glorieta en Museros, que será ampliada y desplazada al norte para alejarla de las viviendas vecinas. Se construirá también un paso inferior para mejorar la conexión entre la zona urbana al sur de la CV-32 y la zona agrícola al norte.

Además, se habilitará un carril bici paralelo a la nueva calzada en el margen norte, junto con actuaciones complementarias para mejorar la integración ambiental y funcional del proyecto, que incluirán ajardinamiento, vías de acceso a parcelas, pantallas antirruido y otros elementos.

La sección transversal diseñada contará con dos calzadas de 3,5 metros cada una de ellas, arcenes y una mediana entre ambas, garantizando la seguridad y eficiencia en la circulación.