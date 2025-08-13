Reabre la última de las 18 carreteras autonómicas afectadas por la dana Mazón destaca el esfuerzo realizado para que en nueve meses las principales vías estén rehabilitadas

Nacho Roca Torrent Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:19

El tráfico vuelve a circular por la CV-33, la última de las 18 carreteras autonómicas afectadas por las riadas. Con una inversión de 12,5 millones de euros, esta vía recupera los cuatro carriles de circulación que tenía antes de la dana para dar pleno servicio a los 17,5 millones de vehículos que transitan al año.

La infraestructura se ha rehabilitado más preparada y resiliente ante posibles emergencias ya que la reconstrucción también está sirviendo para que la red de carreteras esté preparada ante nuevas inundaciones.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo presente en la reapertura y destacó el esfuerzo realizado para tener todas las carreteras listas en nueve meses. Debido al volumen de estas obras «hubiéramos llegado prácticamente al año 2027 para su total recuperación, pero el esfuerzo que se ha hecho es extraordinario. Me siento muy orgulloso de todo el esfuerzo colectivo. Les puedo asegurar que la Generalitat Valenciana ha hecho el esfuerzo más importante que jamás ningún gobierno autonómico ante un desastre», destacó Mazón.

La puesta en servicio integral de los cuatros carriles de la CV-33 era una prioridad desde el primer momento para el Consell y se ha recordado que el 12 de noviembre, tras diez días de intensos trabajos fue reabierta parcialmente al tráfico, con un carril por sentido.

Las riadas provocaron además el derrumbe del estribo del puente de la CV-33 en dirección a València, el cual también ha sido reconstruido, y se han reforzado las bases del otro puente mediante la inyección de hormigón. Así, el 4 de julio, se reabrieron los dos carriles de la calzada en dirección Torrent-València.

El jefe del Ejecutivo autonómico explicó que el Consell centra también sus esfuerzos en ayudar a los ayuntamientos afectados por las inundaciones para la rehabilitación de medio centenar de infraestructuras locales, con una dotación de 50 millones de euros que ya se están ejecutando.

De este modo, aporta un total de 125 millones para la recuperación de las infraestructuras viarias autonómicas y locales, que se suman a los 140 millones de euros para la restitución de la red de Metrovalencia afectada y recuperar la movilidad de los ciudadanos.

Cabe recordar que la Generalitat recuperó en tan solo seis semanas después de las riadas la circulación en las 18 carreteras autonómicas dañadas, de forma provisional, y con la operatividad total de la CV-33 restablece la circulación en los 47,3 km afectados.

Mazón aprovechó la visita a Torrent para criticar que esta reconstrucción «avanza a pulmón y solo con los fondos de los valencianos, solo con los fondos de la Generalitat porque, desgraciadamente, seguimos sin recibir ni un solo euro por parte del gobierno de España, a fondo perdido, y esto lo está pagando la deuda de los valencianos, esto lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos».

La reconstrucción ha incorporado principios de resiliencia y adaptación a las nuevas situaciones y a fenómenos climáticos extremos, reformando y protegiendo la cimentación para prevenir posibles socavaciones.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, señaló la importancia para Torrent de poner en marcha el acceso de la CV-33 y avanzó que en unos día también abrirá el puente de Alaquàs y así «volveremos a estar completamente comunicados con el área metropolitana».