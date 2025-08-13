Chiva reabre su puente para las fiestas y el Torico mantiene el recorrido

Chiva se encuentra inmersa en sus fiestas grandes, las del Torico que se celebran durante el mes de agosto. Este año las celebraciones son especiales, ... las primeras tras la tragedia de la dana, y tendrán lugar mientras la localidad intenta reponerse de este duro golpe.

Por eso para los chivanos era importante mantener la tradición y que el Torico recorriera el centro del pueblo como lo hace cada año. Un recorrido que ha estado cargado de incertidumbre durante las últimas semanas ya que las obras del Puente Viejo, lugar de paso de los festejos taurinos y de gran parte de los actos, todavía no han finalizado.

Sin embargo, la dirección general de Infraestructuras Viarias de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, encargada de estas actuaciones, pondrá en servicio este puente este miércoles, justo antes de que los actos taurinos comiencen con la entrada de toros andando este sábado.

Este puente está ubicado en la calle Enrique Ponce, en el centro urbano, y es esencial para resolver la movilidad entre ambas partes del municipio.

Hace unas semanas, autoridades locales lanzaban una alerta ante la posibilidad de que la infraestructura no estuviera lista para estas fechas tan señaladas en el municipio ya que aseguraron que la Conselleria había dado como plazo de finalización el 1 de agosto.

Desde la administración autonómica negaron este plazo pero aseguraron que se buscarían soluciones para conseguir que el Puente Viejo reabriera para el Torico. Los trabajos en este puente de sillería de tipología arco han sido complejos y han requerido la contratación de una empresa especializada, además de tener que salvar otras dificultades como la búsqueda de piezas lo más parecidas posibles a las originales que han retrasado las actuaciones.

Cabe recordar que la dana causó graves daños en esta infraestructura del centro del pueblo que cruza el barranco. La estructura permitía la conexión tanto para tráfico rodado como para la movilidad peatonal.

El Puente Viejo quedó fuera de servicio al perder íntegramente su plataforma, así como parte del relleno. La bóveda resistente y los estribos también sufrieron daños parcialmente que han tenido que ser reparados.

Los trabajos de restauración incluyeron la instalación de las líneas de vida y restos de elementos de seguridad, y se coordinó con el Ayuntamiento de Chiva la retirada de la pasarela metálica provisional, que permitía el paso hasta que se puso en servicio otro paso cercano en el barranco.

Los trabajos más importantes consistieron en la reposición de la cantería y mampostería en los tímpanos laterales, así como el relleno de zahorra sobre la bóveda, la reposición de la obra civil de los servicios preexistentes y el revestimiento de piedra en los pretiles del tablero y muros de acompañamiento en los accesos.

Además, se ejecutó una losa de hormigón de soporte del adoquinado, finalizando la actuación con la urbanización del tramo afectado.