Chiva restringe el uso de agua potable, cierra fuentes y no llenará la balsa de la plaza

Chiva se pone en alerta por la falta de agua. En plena ola de calor, el Ayuntamiento aprueba, por unanimidad, unas medidas preventivas propuestas por la UTE Aguas de Chiva ante el riesgo de desabastecimiento.

El aumento progresivo del caudal demandado y las limitaciones técnicas en cuanto a la producción de agua potable de los pozos Solana para abastecer al municipio de Chiva, provocan que se ha llegado al límite y existe riesgo de desabastecimiento para la población. Ante esta situación se ponen en marcha restricciones temporales para garantizar el acceso a este recurso básico, priorizando los usos esenciales, como es el consumo humano y servicios sanitarios.

La empresa Aguas de Chiva ha creado un plan escalonado de restricciones según el nivel de gravedad de la situación hídrica. En estos momentos el municipio se encuentra en Fase 1, Restricciones intermedias (restricción de usos no esenciales municipales). Esto supone que se prohíbe el uso de agua potable para el baldeo de calles, para el riego de jardines, áreas verdes y campos deportivos y el cierre temporal de fuentes y balsas ornamentales públicas.

Ante esta situación, el ejecutivo local ha decidido también no llenar la balsa de los Patos para estas fiestas. «Entendemos que es decisión más coherente y comprometida con la población», destacan en un comunicado.

Y es que esta balsa que se encuentra en el centro del pueblo tiene una grieta causada por la dana, que aunque se puede reparar, se desconoce si responderá bien al llenado o si puede tener fugas y por tanto consecuencias para las edificaciones cercanas. Además, dentro de la Fase 1 se restringe el uso de balsas por lo que dejar vacía este estanque emblemático supone ahorrar 1,8 millones de litros de agua potable.

El Ayuntamiento de Chiva va a poner también en marcha campañas de información para que los vecinos hagan un uso responsable del agua para mitigar los efectos de esta crisis hídrica.

En caso de que la situación de las reservas de agua no mejorase se pondría en marcha la Fase 2 que contempla la suspensión del llenado de piscinas privadas y la prohibición del lavado de vehículos con mangueras.

Chiva no es el único municipio valenciano que se encuentra en alerta por un posible problema de desabastecimiento de agua. La semana pasada Requena hacía un llamamiento al uso responsable debido a la reducción drástica del nivel del acuífero que abastece de agua potable al casco urbano y las pedanías. Según los datos de monitorización de estos pozos, desde marzo de 2025, el nivel de agua ha caído aproximadamente un 50% en la zona de captación de los pozos de Cañada Palletas. El municipio analiza la situación para saber cuál es la problemática.

