Obras en la Pista de Ademuz, que en estos días corta la autovía en sentido Llíria. LP

La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto

Los trabajos se realizan desde las 21 horas y el pavimento restará el ruido que sufren vecinos de Paterna, San Antonio de Benagéber y Burjassot

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:13

¿Trabaja en Valencia y debe regresar a casa a diario, cuando ya ha anochecido, por la Pista de Ademuz? ¿Va a la ciudad a ... cenar en estos días de vacaciones para muchos y regresará ya de madrugada a su hogar? Pues esta noticia le afecta. Ármese de paciencia, tome un trayecto itinerario o consulte las retenciones en Google Maps. Porque la CV-35 va a sufrir cortes por las noches durante lo que queda de agosto y de septiembre. Todo sea por el buen descanso de miles de vecinos que residen junto a la autovía que vertebral el oeste del área metropolitana de la capital del Turia. Estos cierres al tráfico se van a realizar con motivo de las obras de reasfaltado de la carretera, entre Burjassot y San Antonio de Benagéber. La característica principal del nuevo pavimento es que desprende menos ruido cuando los vehículos transiten sobre el vial.

