La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto

¿Trabaja en Valencia y debe regresar a casa a diario, cuando ya ha anochecido, por la Pista de Ademuz? ¿Va a la ciudad a ... cenar en estos días de vacaciones para muchos y regresará ya de madrugada a su hogar? Pues esta noticia le afecta. Ármese de paciencia, tome un trayecto itinerario o consulte las retenciones en Google Maps. Porque la CV-35 va a sufrir cortes por las noches durante lo que queda de agosto y de septiembre. Todo sea por el buen descanso de miles de vecinos que residen junto a la autovía que vertebral el oeste del área metropolitana de la capital del Turia. Estos cierres al tráfico se van a realizar con motivo de las obras de reasfaltado de la carretera, entre Burjassot y San Antonio de Benagéber. La característica principal del nuevo pavimento es que desprende menos ruido cuando los vehículos transiten sobre el vial.

El asfalto data de la primera década de este siglo, cuando se amplió la CV-35 con un tercer carril, tras años de reivindicaciones de los municipios. Este firme ya tenía tramos en mal estado y, en la renovación que se está llevando a cabo se va a atender a otra petición o queja: la del ruido que genera la autovía. Esta llegaba por parte de residentes en los términos municipales de Burjassot, Paterna y San Antonio de Benagéber. Para resolver este problema, una de las soluciones que va a aportar la Generalitat va a ser la instalación de ese asfalto fonoabsorvente ta empleado en el enlace de la autovía CV-35 con la CV-25 en Llíria.

Las obras se van a realizar en horario nocturno y ya han empezado. Por ejemplo, en la madrugada que sirvió como transición de este miércoles a jueves estuvo cortada la autovía en sentido Llíria a la altura del desvío hacia el centro de ocio de Kinépolis. Para seguir hacia el oeste, los conductores debían transitar por la carretera comarcal que va junto a este complejo y seguir por el Parque Tecnológico de Paterna. Había algo menos de un kilómetro de retención (hasta aproximadamente la medianoche) hasta el desvío, el trayecto se prolongaba unos minutos, pero una vez se regresaba a la CV-35 ya se circulaba con total normalidad.

Estos trabajos, como es habitual en obras similares, se harán por tramos, por lo que no todas las noches estará cortada la misma parte de la autovía. La actuación se va a realizar entre la rotonda de Cortes Valencianas, aún en término municipal de la capital del Turia, hasta la salida de San Antonio de Benagéber, en ambos sentidos. Las actuaciones han arrancado en dirección hacia Llíria y, cuando concluyan, se realizarán en la parte del tráfico que va hacia Valencia.

Unos 15 kilómetros

La actuación se va a realizar sobre más de 15 kilómetros de autovía, que tiene tres carriles por sentido: desde el 2 hasta el 17,5, en la citada salida de San Antonio de Benagéber. Aunque la Pista de Ademuz comunica con Valencia municipios que tradicionalmente han acogido un gran número de segundas residencias, la composición de estas localidades ha cambiado a lo largo de los año. Ya ha aumentado ostensiblemente el número de personas que residen en estos inmuebles durante todo el año. Por ese motivo, la CV-35 es una de las principales arterias que usan miles de personas para acceder a sus puestos laborales en Valencia y complejos empresariales como el Parque Tecnológico o el polígono de la Fuente del Jarro. Actualmente, según estimaciones de la Generalitat, por la Pista de Ademuz transitan a diario una media de 115.000 vehículos.

El tráfico, no obstante, se reduce durante los meses de verano, principalmente en agosto, y también por las noches. Las obras de cambio del pavimento se están realizando en horario nocturno, esto es, desde las 21 hasta que amanece. Además de reducir el ruido, el nuevo pavimento, según detallan fuentes de la Conselleria de Infraestructuras, también mejorará el confort para los conductores. La menor emisión de ruido se debe a que la mezcla asfáltica contiene una mayor cantidad de ligante (betún) que envuelve al árido y a la incorporación en la mezcla de fibras orgánica de alta calidad a partir de materias primas vegetales (pellets de celulosa). Estas absorben y por tanto reducen el sonido proyectado al exterior.

La actuación, según detallan las mismas fuentes autonómicas, incluye el asfaltado del enlace que da acceso desde la CV-35 a À Punt, Feria Valencia y Burjassot, así como todos los ramales. Para la obra se estima que los obrero utilizarán unas 35.000 toneladas de pavimento.

Los trabajos, que se iniciaron el 6 de julio con bacheos puntuales, pasaron de forma definitiva al tronco de la Pista de Ademuz la noche del 3 de agosto. La actuación, según detallan desde Infraestructuras, se completará con la modernización de toda la marca vial y balizamiento. En los últimos años se ha renovado la iluminación de la autovía con la instalación de alumbrado LED. Las actuaciones las está llevando a cabo la concesionaria de la carretera ya que, se debe recordar, cuando se impulsó la ampliación a principio de siglo la Generalitat la financió mediante un peaje en sombra.