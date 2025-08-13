Stadler crece un 22% en 2024 y dispara su facturación por encima de los mil millones

Stadler Valencia sigue disparado en su crecimiento de los últimos años y cerró 2024 con un nuevo récord de facturación, superando los mil millones ... en su cifra de ventas, en concreto 1.003,45 millones, un 21,54% más que el ejercicio anterior cuando ya venía de registrar un aumento del 31,4%.

La planta del fabricante suizo situada en Albuixech mantiene, además, una cartera de pedidos superior a los cinco mil millones (5.124) aunque desciende un 8,09% respecto a 2023. En este sentido, el informe de gestión hace hincapié en la consolidación de la posición de Stadler en los mercados donde ya tiene presencia, con pedidos para Suiza, Lisboa, Lituania, Alemania o Italia, y en la apertura de nuevos, como es el caso de las Repúblicas Bálticas.

En el ámbito internacional, además, «se afianza un nuevo mercado fuera de la esfera europea como es Estados Unidos», cuyo diseño se realizará en Valencia aunque el ensamblaje estará a cargo de la filial americana de Stadler. También hay un pedido interno de 24 powerheads para Arabia Saudí. De hecho, el 78% de la cifra de negocios corresponde al mercado internacional y el 22% restante al mercado nacional, donde «se mantiene el liderazgo en la actividad del mantenimiento de vehículos de pasajeros en Comunidad Valenciana, Baleares, y Cataluña así como de mantenimiento de locomotoras en España, Francia y Portugal», según el informe.

Las cifras depositadas en el Registro Mercantil también reflejan una caída de los beneficios el año pasado, que pasan de 34,98 millones a 25,69. En este sentido, la compañía resalta el contexto macroeconómico y geopolítico del ejercicio, «marcado por la incertidumbre y la volatilidad, consecuencia de la prolongación del conflicto en Rusia y Ucrania, que sigue afectando el suministro y los precios de las materias primas, especialmente el gas. A esto se suma la tensión generada por el conflicto en Oriente Medio».

La previsión para este ejercicio es «un incremento en la cifra de negocios y en el resultado de explotación [...] También se espera incorporar nuevos pedidos como resultado de los procesos de licitación en los que la compañía participa».

La dana también aparece en el informe de gestión de Stadler, ya que 400 trabajadores residen en las zonas afectadas, lo que se tradujo en una caída de la actividad de la empresa en noviembre, a la que también repercutió la interrupción de la producción de los subcontratistas y la falta de materiales. «Si bien no se espera pérdida de ventas si existe el riesgo de ciertos retrasos que se intentarían recuperar en períodos posteriores resultado de la interrupción en la cadena de suministro», señala Stadler.

Empleo y proyectos de investigación

Respecto a la plantilla, sigue la tendencia de ejercicios anteriores y creció un 22%, hasta los 2.731 trabajadores. De ellos, 2.392 son hombres y hay 339 mujeres con una remuneración media de 33.327 euros en el caso del personal de taller y administrativos, 54.977 euros para titulados de grado medio y superior y 45.442 euros para supervisores y responsables.

La empresa tiene actualmente activos 11 proyectos de I+D+i, cuya estrategia se centra en tres líneas destinadas a favorecer el aumento de la cuota de mercado del transporte ferroviario frente a otros medios de transporte mucho más contaminantes, como es el caso del transporte por carretera. Estas líneas de desarrollo son: desarrollo de cadenas de tracción más sostenibles y versátiles, basadas en hidrógeno gerde o baterías de tracción y cadenas de tracción versátiles (bi-modal y tri-modal); interoperabilidad y mayor capacidad de las locomotoras para el transporte ferroviario de mercancía; y desarrollo de vehículos de transporte de pasajeros inteligentes y seguros, con mayor autonomía y capacidad.