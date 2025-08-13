Relevo en la presidencia de la patronal azulejera: Nomdedeu dimite

Relevo en la cúpula de la patronal azulejera Ascer. Su presidente, Vicente Nomdedeu Lluesma, ha comunicado la renuncia al cargo, en el que lleva desde ... 2018, por motivos personales y profesionales que le impiden «mantener el nivel de dedicación que la responsabilidad exige», según ha comunicado este miércoles la asociación empresarial en un comunicado.

Será uno de los vicepresidentes de Ascer, Ismael García Peris, quien asuma la presidencia en funciones a partir de septiembre, cuando se haga efectiva la renuncia de Nomdedeu en la próxima reunión de la junta rectora, prevista para ese mes. Tal y como recogen los estatutos de la asociación, el vicepresidente con mayor antigüedad en el cargo asume el cargo de manera interina, garantizando la continuidad institucional hasta la elección de una nueva junta rectora.

García Peris, directivo de Peronda Group, forma parte de la junta rectora de Ascer desde 2013 y los últimos ocho años ha desempeñado el cargo de vicepresidente junto a Nomdedeu. Su nombre ya sonaba en las últimas semanas como posible relevo del actual presidente debido a la crisis en que está sumergida su empresa, Azteca Products & Services, con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vigente para sus 128 trabajadores y con una delicada situación financiera que le llevó a presentar el concurso de acreedores en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón.

De hecho, en la última asamblea general de Ascer -celebrada en junio- fue García Peris quien clausuró el acto con un discurso en lugar de Nomdedeu tras una jornada en la que presentó la memoria de actividades correspondiente al ejercicio 2024, así como la ejecución presupuestaria y el balance de cuentas anuales. La próxima, según los estatutos, se celebrará en diciembre previsiblemente ya con nuevo presidente.

Del peso institucional a la cris energética

Durante el mandato de Nomdedeu, la patronal azulejera ha alcanzado importantes hitos y ha reforzado de manera significativa su peso institucional, consolidándose como un interlocutor de referencia ante las administraciones públicas y otros actores clave del sector.

Su presidencia (2018-2025) ha sido una etapa marcada por retos de enorme complejidad, como la pandemia de covid o la crisis energética que castigó duramente a la industria cerámica, «en la que Nomdedeu ha guiado a la asociación con firmeza, responsabilidad y dedicando grandes esfuerzos para salvaguardar los intereses del colectivo», ha destacado la entidad en un comunicado.

Vicente Nomdedeu ha querido agradecer «profundamente la confianza depositada en él por parte de los asociados, así como la colaboración leal de la junta rectora, el equipo técnico y los distintos colaboradores institucionales».