El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos Tomás Olivo compra el proyecto Infinity de Turianova y la inversión para su desarrollo superará los 400 millones

Isabel Domingo Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 11:51 | Actualizado 12:19h.

El empresario Tomás Olivo, a través de la compañía General de Galerías Comerciales, ha adquirido el proyecto para desarrollar el mayor centro comercial en construcción de España, Infinity, ubicado en Turianova, el nuevo barrio de la ciudad de Valencia.

Así, según ha avanzado 'El Confidencial' y ha confirmado LAS PROVINCIAS, Olivo y AQ Acentor han alcanzado un acuerdo para el traspaso del proyecto, que cuenta con todas las licencias pertinentes para iniciar su construcción en caso de mantenerse tal y como está planificado en la actualidad, han confirmado fuentes de la promotora inmobiliaria. El proceso de venta, del que no se ha facilitado la cuantía (fuentes del mercado cifran la operación en 60 millones) ha sido liderado por la consultora inmobiliaria JLL.

Infinity cuenta con una superficie bruta alquilable retail de 92.000 metros cuadrados y un nivel de comercialización comprometida superior al 55% de los más de 220 espacios disponibles. En términos administrativos, se encuentra listo para iniciar construcción y destaca por haber sido el primer proyecto de centro comercial en recibir una licencia comercial por parte de la Generalitat en más de una década años.

El proyecto Infinity conllevará una inversión por encima de los 400 millones para su desarrollo y generará en torno a 6.400 empleos entre directos e indirectos durante entre su construcción y una vez esté operativo.

Desarrollo de Turianova

Infinity se integra como pieza clave en el desarrollo urbanístico del sector Fuente de San Luis, conocido como Turianova, donde AQ Acentor ya ha entregado más de 1.000 viviendas —cerca de 400 de ellas protegidas—. De esta forma, ya está consolidada dentro del entorno urbano en la ciudad de Valencia y se verá completada con el desarrollo del nuevo centro comercial de la mano de General de Galerías Comerciales.

La compañía de Tomás Olivo es un referente del sector retail, avalado por su sólida trayectoria en la gestión integrada de grandes espacios comerciales y un historial de éxito en el desarrollo de centros que se han convertido en referentes a nivel nacional. Su adquisición permitirá posicionar Infinity como el nuevo destino comercial y de ocio dominante en la capital del Turia y una zona de influencia de más de cuatro millones de personas.