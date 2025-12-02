Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El comisario eruopeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas. EFE

Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035

El comisario europeo de Transportes asegura que la Comisión Europea está «abierta a todas las tecnologías», tras la carta del canciller alemán Friedrich Merz

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:11

Comenta

Las presiones de Alemania e Italia para retrasar la retirada de los motores de combustión más allá de 2035 parece haber dado sus frutos. El ... comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha asegurado este martes al diario alemán 'Handelsblatt' que Bruselas «está abierta a todas las tecnologías», lo que abre la puerta a que el Ejecutivo comunitario revise la prohibición de los motores de combustión, dejando espacio para desarrollar vehículos híbridos impulsados por combustibles alternativos, tal y como piden estos dos Estados miembros.

