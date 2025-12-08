Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un cliente compra juguetes en una tienda. JL Bort
Dósier Económico: Especial Consumo Navideño (I)

Una Barbie diabética, mascotas interactivas y clásicos juegos de mesa: la carta a los Reyes esquiva la inflación

El precio medio del juguete se situará entre los 18 y los 23 euros y la mayoría de compras se realizarán a última hora

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:38

Comenta

A partir de este fin de semana, el del puente de la Purísima, está justificado comer algún que otro polvorón o montar el árbol en ... la mayoría de hogares valencianos. Por mucho que las grandes marcas y las campañas publicitarias se empeñen en adelantar la Navidad, no es hasta el 6 de diciembre cuando de verdad comienzan los preparativos. Y es que los Reyes Magos ya han comenzado a leer las cartas, en las que, como no puede ser de otra manera, los juguetes volverán a tener un protagonismo importante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: «Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevos»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín
  6. 6 Muere Amparo Roig Bayarri, viuda del empresario Vicente Lladró Dolz
  7. 7

    El Maratón más bonito del mundo
  8. 8

    Así fue el viaje de amigas al castillo de Downton Abbey en un tren de época
  9. 9 Fallece el piloto valenciano Enzo Badenas
  10. 10 La Guardia Civil detiene al ladrón de la bicicleta de Jorge Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una Barbie diabética, mascotas interactivas y clásicos juegos de mesa: la carta a los Reyes esquiva la inflación

Una Barbie diabética, mascotas interactivas y clásicos juegos de mesa: la carta a los Reyes esquiva la inflación