Compras y atracciones navideñas llenan Valencia entre momentos de atasco y párkings completos

Unos buscaban «la sudadera pija», otros, la fábrica de Willy Wonka de Lego. Y entre el jaleo y el tráfico, los gritos de los niños. «¡ ... Papá, quiero subir a la noria!», «¡mamá, quiero patinar!». Algunos, más malhumorados, simplemente deseaban poder avanzar sin tropezarse con los más ensimismados con el móvil. O aparcar en un panorama complicado, con algunos párkings del centro luciendo el temido color rojo de «completo».

Y es que la de esta sábado es una jornada de colores. El 'Black' del 'Friday', el rojiblanco navideño o el multicolor de las luces de la Navidad. Y toda esa amalgama ha pintado, desde las diez de la mañana, el retrato de las calles del centro de Valencia.

A Lara, de 24 años, no le importaba demasiado hacer cola junto a sus amigas a las puertas de un local de moda, Yuxus, en la calle Conde Salvatierra. Charlaban ilusionadas y algunas de ellas empuñaban ya algunas bolsas con diferentes prendas. Pero Lara tenía toda la esperanza puesta en una de las «sudaderas súperbonitas y con colores muy vivos» que se ofrecían en las entrañas del local, frente al anhelo común de unas veinte personas agolpadas en la entrada. Ella confíaba en salir de allí con la prenda por unos 70 euros, junto al cartelazo que anunciaba rebajas de hasta el 50%.

Mientras, la afluencia de vehículos ha quedado constatada con el completo a las 14 horas en aparcamientos del Mercado de Colón o la calle Colón, 60, junto a El Corte Inglés. Por la tarde, la cantidad de desplazamientos de valencianos ha ido en aumento progresivo, con el tridente del plan habitual en estas fechas: comprar-divertirse-cenar.

Una madre y su hijo se habían dejado 120 euros en el 'Black Fridday', con la compra de una sudadera de Nike «y alguna otra cosilla», con un ahorro estimado de unos 50 euros en toda la operación.

Mientras, en la tienda de Lego, se reproducía esa tendencia de adelantar los regalos de Reyes Magos Papá Noel antes de que pille el toro, las calles se colapsen aún más o los precios vuelvan a su nivel habitual tras el oasis del fin de semana del descuento. Por ejemplo, la anhelada caja que reproduce la fábrica de chocolate de Willy Wonka había pasado de 219 a 175 euros. Una vendedora estimaba un gasto medio de 100 euros por cada uno de los clientes que avanzaba sus adquisiciones de Navidad.

Plaza del Ayuntamiento y San Agustín

Otro de los puntos neurálgicos ha sido la plaza del Ayuntamiento. Según los responsables de la pista de patinaje, unas 200 personas habían disfrutado por la mañana de la atracción y esperaban muchas más por la tarde. Allí, por 10 euros, es posible deslizarse durante media hora por la helada superficie, un gran atractivo para aquellos que sueñan una Navidad como si Valencia fuera Helsinki, obviando que las máximas de hoy han rozado los 20 grados.

El tirón de la plaza no sólo está en patinar. Los locales de restauración, las tiendas, el tiovivo tradicional de dos pisos o la iluminación del árbol de Navidad también han sido un imán para miles de personas en este fin de semana que despide noviembre.

Además, la cercana plaza de San Agustín, peatonalizada, también se abre este año a la oferta navideña con un trenecito infantil inspirado en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y una mini noria que hace las delicias de los más pequeños. Allí, los responsables de la atracción ya habían vendido casi 200 pases a 4 euros durante la mañana. Pero esperaban el aluvión por la tarde, con una estimación de casi 400 clientes más.

La afluencia de vehículos se ha empezado a notar por la mañana, con algo más de tráfico de lo habitual en la entrada a Valencia por la CV-35 (Pista de Ademuz). O en la zona que comprende entre el Paseo de la Petxina a la Plaza Tetuán, bordeando el margen de los jardines del Turia en dirección a la arteria más comercial de Valencia.