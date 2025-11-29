Fervor por redescubrir el esplendor de los Santos Juanes en Valencia

Los frescos de Palomino, convertidos en un absoluto reclamo para los valencianos. La restauración de la obra pictórica de las bóvedas del templo de los Santos Juanes de Valencia ... ha encontrado en este sábado su particular clímax, tanto en la emoción de un reencuentro como en la cantidad de personas interesadas en asomarse al logro.

Con las reservas online agotadas para la jornada de puertas abiertas que termina este domingo, la tónica al mediodía a las puertas de la iglesia era la de una pregunta: «¿Se puede pasar?». Los visitantes han tenido que aguardar hasta las 13 horas, puesto que antes, entre las 10 y este momento, se ha celebrado un evento privado que ha reunido a un gran número de profesionales e investigadores participantes en la restauración y a sus familias. Para no perder la oportunidad, muchos han empezado a formar una cola junto a la fachada principal del monumento.

Ampliar Una de las restauradoras que han participado en el proyecto observa los frescos de Palomino este sábado. IRENE MARSILLA

Mientras, bajo la maravilla artística, los protagonistas de su renacimiento se han hecho fotos de recuerdo entre explicaciones a sus familiares y amigos. Han sido alrededor de 120 los profesionales que durante los últimos cinco años. «Hemos entregado el alma para lograr recuperar a Palomino», afirman algunas de estas personas.

Una de ellas es la más joven del equipo de restauradores, Lucía Bosch, de 41 años. Ella es una de las que estuvo allí, en lo alto, pincel en mano. O en las instalaciones del Instituto de Restauracion del patrimonio de la Universitat Politécnica de Valencia. «Para mí esto es algo excepcional. Han sido cinco años de trabajo de mi vida para recuperar la luminosidad de la obra», ha destacado la experta: «Resulta muy emocionante porque todo se integra perfectamente y se entiende la pintura original, pero sin alterar la esencia».

El fin de semana y de puertas abiertas tras la restauración se inició ayer viernes y concluirá el próximo domingo. Nadie quiere perder la oportunidad de ver de manera gratuita la bóveda restaurada y, a las 12.30 horas, la cola llegaba prácticamente a La Lonja, tanto de personas que llegaban con reserva online como del resto.