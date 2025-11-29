Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Visitantes admiran este sábado los frescos de Palomino en la bóveda de los Santos Juanes.

Visitantes admiran este sábado los frescos de Palomino en la bóveda de los Santos Juanes. IRENE MARSILLA

Fervor por redescubrir el esplendor de los Santos Juanes en Valencia

Colas de curiosos y la emoción de los participantes en la restauración en su visita privada marcan la segunda jornada de puertas abiertas

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:12

Los frescos de Palomino, convertidos en un absoluto reclamo para los valencianos. La restauración de la obra pictórica de las bóvedas del templo de los Santos Juanes de Valencia ... ha encontrado en este sábado su particular clímax, tanto en la emoción de un reencuentro como en la cantidad de personas interesadas en asomarse al logro.

