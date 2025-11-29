Colas en el Mercado Central de Valencia a un mes de la Navidad

El Mercado Central de Valencia ya es un hervidero de clientes a menos de un mes para la Navidad. A las diez y media ... de la mañana de este sábado, los pasillos del monumental centro de compras de alimentos valenciano estaban ya repletos de personas de todas las nacionalidades en busca de productos de primera calidad, muchos de ellos con vistas a la Navidad o anotando sus reservas para estas fechas.

Cristina Oliete, gerente, ha destacado la internacionalización de la demanda en estas fechas: «Ya no sólo se busca el puchero, el cordero o el material para el all i pebre. Ahora hay clientes de América Latina o África que buscan productos diferentes para sus platos tradicionales y para ello también nos hemos preparado». Según su estimación, un 20% de la clientela son residentes extranjeros que tienen en el Mercado Central su referente.

En pocos días el Mercado Central ha pasado de la búsqueda de productos para el Día de Acción de Gracias, «con tres con tres mil familias americanas afincadas en Valencia», a la caza de la reserva prenavideña: «Es tal la cantidad de compras previas que a partir de mediados de diciembre los vendedores ya no suelen admitir reservas».

Según ha explicado Oliete, son muchas las personas que deciden adelantar sus reservas para que no les pille el toro de cara a Nochebuena, Navidad o Año Nuevo. «Buscan productos que se puedan congelar, esencialmente carne y sobre todo mariscos. También los no perecederos y libretas de solomillo», enumera. Este año, el mercado sortea con cualquier compra tarjetas que pueden reportar cincuenta euros de regalo a los clientes, el premio por la fidelidad. En suma, son 150 tarjetas por un valor de 7.500 euros.

Los hermanos Jaime Rodríguez y María Ángeles están al frente de frutas Angelita. Ya no quedan rebollones tras las primeras heladas en el interior, pero sus escaparates están repletos de frutas y verduras que admira la clientela. «En este tipo de productos la gente sí que espera a la última semana. En precios, te diría que el aceite valenciano se ha encarecido ligeramente», apuntan, «mientras que el de Andalucía está algo más económico». En el resto de sus productos, «sin cambios significativos».

A pocos metros de allí, Raquel hace cortes a cuchillo en el puesto Carnes José González. Estos vendedores ya tienen 15 reservas navideñas de clientes, en especial de corderos, carrilladas y paletillas. Y, por supuesto, el clásico navideño, «el arreglo de puchero». Al objetivo navideño de las compras se suma un significativo aumento de la clientela en general respecto al año pasado, según apunta Oliete. La reapertura del cercano templo de los Santos Juanes o la afluencia de personas por el centro en el fin de semana del Black Friday también se nota en el Mercado Central, con clientes hambrientos de algo de picar, almorzar o degustar.