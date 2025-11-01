Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fachada del Mercado Central de Valencia. Rosa García

El Mercado Central de Valencia contará con un nuevo sistema de seguridad para el acceso de vehículos

El Ayuntamiento de Valencia licita el proyecto por un precio de salida de 134.000 euros y el plazo de ejecución será de tres meses

L. S.

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:52

El Mercado Central de Valencia contará con una nuieva mejora: un sistema de control de accesos vigilará la entrada de vehículos en el sótano. Por ... eso, el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado la licitación de las obras para adecuar este sistema de control, una actuación que cuenta con un presupuesto de salida de más de 130.000 euros (concretamente, 134.158,36 euros) y un plazo de ejecución de tres meses.

