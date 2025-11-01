El Mercado Central de Valencia contará con un nuevo sistema de seguridad para el acceso de vehículos

El Mercado Central de Valencia contará con una nuieva mejora: un sistema de control de accesos vigilará la entrada de vehículos en el sótano. Por ... eso, el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado la licitación de las obras para adecuar este sistema de control, una actuación que cuenta con un presupuesto de salida de más de 130.000 euros (concretamente, 134.158,36 euros) y un plazo de ejecución de tres meses.

El concejal de Mercados, Santiago Ballester, ha anunciado la publicación de la licitación del proyecto que forma parte del plan integral de mejora de los mercados que lleva a cabo el Ayuntamiento de Valencia.

El objetivo es iniciar un procedimiento que garantice la seguridad y el control del acceso a esta zona del mercado. El nuevo modelo de gestión integral que controle los accesos de vehículos deberá estar formado por detectores de vehículos y fotocélulas, barreras electromecánicas con mástil dotadas de indicación luminosa en color modo semáforo, cámaras para la identificación de matrículas, detectores de tarjetas y códigos QR y semáforos LED.

Asimismo, se incluye la habilitación de una columna de acceso peatonal con módulo intercomunicador y un armario de conexiones, centralitas, contactos, detectores, bolardos y el resto de elementos que configuran el sistema de accesos controlado.

Las actuaciones a realizar incluyen la sustitución de la actual puerta de acceso por la rampa por otra de las mismas características y forma.

Además, la empresa que resulte adjudicataria en la convocatoria deberá acometer la modificación de los bolardos existentes y colocar unos nuevos para adecuar los viarios interiores a las nuevas necesidades de circulación.

También se contempla la instalación de señalética y pintura vial para la ordenación de los espacios y el tráfico y la corrección del gálibo que hay en el acceso en la planta sótano desde el parking público. También se tendrá que instalar un nuevo gálibo en ese mismo acceso en el sentido de salida desde la planta sótano del mercado.

Finalmente, el proyecto recoge las labores de limpieza y pintura de la rotulación existente sobre el acceso por la rampa al sótano en el exterior.

El concejal Santiago Ballester ha señalado que el objetivo de esta actuación es «mejorar la seguridad y el control de acceso al sótano del Mercado Central, garantizando la seguridad de los vendedores, compradores y trabajadores del mercado».