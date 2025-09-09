Un abogado laboralista explica qué debes hacer si tu jefe te debe horas extras: «SI trabajas más de lo que firmas, te están robando tiempo y dinero» La recopilación de pruebas es fundamental para reclamar que te abonen las horas extras que se adeudan

El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 34 la obligación de las empresas a garantizar el registro diario de jornada, que debe incluir «el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo». No obstante, hay empleados que se ven presionados para firmar un registro que no se corresponde con las horas efectivas de trabajo que realizan.

«SI trabajas más de lo que firmas, te están robando tiempo y dinero«, asegura el abogado laboralista Ignacio de la Calzada en una de sus publicaciones en Instagram (@un_tio_legal_). El registro horario debe reflejar fielmente la duración real de la jornada de trabajo.

«Si pone de 8 a 5, debes trabajar de 8 a 5 y no quedarte más por que te lo pidan», explica el letrado. Según este abogado, existen tres opciones para afrontar esta ilegalidad. La primera es ceñir la duración de la jornada de trabajo a lo recogido en el registro horario. «Es un documento oficial y, si estás haciendo 40 horas, nadie puede reprocharte nada», apunta de la Calzada.

Otra posibilidad es negarte a firmar un registro horario falseado. Para ello, es indispensable grabar una conversación con tu jefe en la que expliques que no lo firmas porque estas trabajando más horas, que ni te devuleve ni te paga. «Desde ese momento, te irás a tu hora», añade el letrado.

«Si les interesa que te quedes te las pagarán y, si te quieren echar, será un despido nulo, ya que podrás demostrar que te has negado a hacer más horas sin cobrar y les has reclamado las que te deben», señala el experto.

Finalmente, puedes obtener pruebas de que haces más horas de las que marca el registro. Para ello tienes varias opciones como activar la geolocalización de tu móvil, o mandar un mensaje a tu jefe indicándole a la hora que te has ido a través de fotos o vídeos que demuestren la hora real a la que te marchas de tu puesto de trabajo.

Sea cual sea el método, si tienes pruebas de que la empresa te debe horas extra, podrás presentar una reclamación ante el Juzgado de lo Social. «Además, si se puede demostrar que la empresa ha falsificado los horarios, podrían tener hasta una multa de 7.500 euros por la Inspección de Trabajo», concluye el abogado.